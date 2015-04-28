۱۵۴ میلیون لیتر انواع فرآوده های نفتی در شهرستان بیرجند مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزائی صبح سه شنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز شهرستان بیرجند اظهارکرد: در سال گذشته ۱۵۴ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در شهرستان بیرجند مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یک درصد افزایش را نشان می دهد.

وی بیان کرد: سهم بنزین مصرفی مردم شهرستان بیرجند در این مدت ۸۰ میلیون لیتر بوده که نسبت به سال ۹۲، دو درصد کاهش داشته است.

مصرف ۶۰ میلیون لیتر نفت گاز در شهرستان بیرجند/ انجام ۳۲۰ مورد بازدید از جایگاه های سوخت

نماینده شرکت فرآورده های نفتی خراسان جنوبی به مصرف ۱۱ میلیون لیتر نفت سفید در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این میزان نیز نسبت به سال قبل هفت درصد کاهش داشته است.

میرزائی از مصرف ۶۰ میلیون لیتر نفت گاز در شهرستان بیرجند طی سال ۹۳ خبر داد و گفت: میزان نفت گاز مصرفی این مدت نسبت به سال ۹۲ حدود شش درصد کاهش داشته است.

به گفته وی در این مدت حدود سه میلیون لیتر نفت کوره در سطح شهرستان بیرجند مصرف شده که افزایش یک درصدی را نشان می دهد.

اجرای طرح تخصیص سوخت براساس عملکرد در سال جاری

نماینده شرکت فرآورده های نفتی خراسان جنوبی به ۳۲۰ مورد بازدید از جایگاه های سوخت توسط بازرسان این مجموعه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: همچنین در این مدت ۱۱۴ مورد بازرسی با همکاری سایر سازمان های متولی انجام شده است.

میرزائی، بهره برداری از پایگاه های جدید سوخت، افزایش بازدیدهای مشترک از جایگاه ها با همکاری سایر سازمان ها و اجرای طرح تخصیص سوخت براساس عملکرد را از جمله برنامه های شرکت فرآورده های نفتی در سال جاری عنوان کرد.

نماینده شرکت دخانیات خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه وظایف حاکمیتی مربوط به کنترل قاچاق کالای دخانی به سازمان صنعت و معدن واگذار شده است، گفت: این به معنی عدم نظارت شرکت دخانیات در این زمینه نبوده و ما نیز بر این امور نظارت داریم اما زیرساخت ها برای اجرای این امر مهیا نیست.

موسی دلاورزاده ادامه داد: در حال حاضر مشخص نیست که کدام دستگاه باید به صورت جدی در این بخش عمل کند و از مهرماه سال گذشته گشت های مشترکی در این ارتباط نداشته ایم یا به ما اطلاعی داده نشده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز سامانه در اختیار شرکت دخانیات قرار دارد، لازم است تا در صورتی که دستگاه ها بازدید در این زمینه داشته به ما اطلاع دهند تا در سامانه ثبت شود.

نماینده شرکت دخانیات خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت توزیع کالای دخانی در سطح بازار از طریق دستفروشان، بیان داشت: با توجه به اینکه این افراد بیشتر کالاهای قاچاق را توزیع می کنند لذا بهترین کار برای مبارزه با قاچاق کالای دخانی برخورد با دستفروشان است.

دلاورزاده ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده هنوز افغانه واقع در میدان امام خمینی(ره) بیرجند این کار را انجام می دهند که باید جمع آوری شوند.