به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی ظهر سه شنبه در گردهمایی بزرگ فرهنگیان شهرستان رزن با بیان اینکه پنج هزار همکار فرهنگی و ۳۶ هزار شهید دانش آموز در کشور وجود دارد که این باعث افتخار است، اظهار داشت: وجود نیروی انسانی عامل اصلی توسعه پایدار و کشوری توسعه یافته است.

وی با بیان اینکه نیروی انسان متخصص ومتعهد عامل اصلی توسعه یافتگی است، بیان کرد: دستگاه آموزش و پرورش زیر ساخت هر کشوری را تشکیل می دهد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز فرهنگیان کلیددار انسان هایی هستند که آینده کشور را می سازند، ادامه داد: دستگاه آموزش و پرورش تامین کننده زیر ساخت و منابع انسانی است واین دستگاه ارکانی مانند برنامه ها وکتب درسی، فضا، تجهیزات دارد اما در پی این ارکان معلم نقش اساسی و کلیدی ایفا می کند.

فانی با بیان اینکه معلم رکن اصلی تعلیم و تربیت است و دستگاه آموزش و پرورش در شش ساحت تربیتی فعالیت می کند، ابراز داشت: دستگاه آموزش و پرورش در ساحت های علمی و فناورانه، تربیت اخلاقی و دینی، تربیت اجتماعی وسیاسی، تربیت هنری و زیبا شناختی، تربیت بدنی و تربیت اقتصاد و حرفه ای فعالیت می کند که همه این موارد به برنامه، مقررات، تجهیزات و فضا و از طرفی به مربی نیاز دارد .

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید فضا برای آموزش و پرورش باز شده است و در این راستا فرهنگیان نظرات خود را اعلام و متذکر می شوند که مسئولان توجه بیشتری به قشر معلم داشته باشند، بیان کرد: مشکل معیشتی فرهنگیان مسئله ای نیست که یکی دو سال اخیر ایجاد شده باشد بلکه شاهد این مشکل قبل و بعد انقلاب بودیم اما تلاش می کنیم با برنامه ریزی مجدانه تبعیض ها را برطرف کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش در سال گذشته۲۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲ داشته است، ادامه داد: این افزایش بودجه آموزش و پرورش در حالی اتفاق افتاد که کل بودجه کشور در سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشت.

بودجه سال جاری در بخش آموزش پرورش ۲۳ درصد رشد دارد علی اصغر فانی با بیان اینکه بودجه سال جاری در بخش آموزش پرورش ۲۳ درصد رشد دارد، گفت: این افزایش بودجه درحالی است که افزایش بودجه کل کشور در سال جاری ۱۱ و نیم درصد بوده است و این نشان از توجه دولت به آموزش پرورش است.

وی با بیان اینکه سیاست هایی که آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید دنبال می کند بومی گزینی است، اضافه کرد: یکی از مشکلات آموزش پرورش این است که در بسیاری از مناطق آموزش پرورش افراد از مکان های دیگر استخدام شده اند و هم اکنون آموزش و پرورش با حجم فراوان متقاضیان انتقال مواجه است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یک میلیون نیروی آموزش و پرورش به لحاظ جنسیت، رتبه، رشته و جایگاه جغرافیایی خوب توزیع نشده است، بیان کرد: متوازن سازی نیروی انسانی از برنامه های جدی آموزش پرورش است اما این موضوع زمان بر بوده و کار متوازن سازی آغاز شده است.

فانی با بیان اینکه سال گذشته برای نخستین بار کشور به بوم هایی تقسیم شد و پذیرش فرهنگیان از هر بوم برای هر بوم بود و این به معنای بومی گزینی است، ابراز داشت: با پیگیری های انجام شده مجوز استخدام در آموزش پرورش دیروز از سوی سازمان مدیریت ابلاغ شد و مجوز استخدام پنج هزار نیروی انسانی صادر شد.

طبق دستور العمل در استخدام های جدید آموزش و پرورش فرزندان فرهنگیان اولویت در استخدام قرار دارند وی با بیان اینکه طبق دستور العمل، در استخدام های جدید آموزش و پرورش فرزندان فرهنگیان اولویت دارند و این مسئله ای بود که فرهنگیان سال ها متقاضی آن بودند که در دولت تدبیر و امید محقق شد، ادامه داد: اولویت بعدی آموزش و پرورش مربوط به مربیان پیش دبستانی است که سال های سال در آموزش و پرورش خدمت کرده اند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه براساس ماده ۲۸ دانشگاه فرهنگیان آموزش پرورش می تواند علاوه بر کنکور سراسری از بین لیسانسه ها نیز نیرو پذیرش کند که پس از گذراندن دوره یک سال تربیت معلمی ومهارت های معلمی این افراد به استخدام در می آیند، افزود: این اقدام برای نخستین بار در آموزش پرورش انجام می شود.

علی اصغر فانی با بیان اینکه سال گذشته برای همکاران دوره ابتدایی افزایش فوق العاده شغل داشتیم و ۳۰۰ هزار معلم ابتدایی فوق العاده شغل دریافت کردند، اظهار داشت: آموزش پرورش با ساماندهی نیروی انسانی بیش از هزار میلیارد تومان صرفه جویی کرده که این مسئله به عنوان یک فرصت تلقی می شود و تهدید نیست چراکه با این اقدام هزینه های دیگر آموزش پرورش را تامین شد که یکی از آنها فوق العاده شغل معلمان ابتدایی بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته رتبه بندی معلمان در هیئت وزیران تصویب شد و رتبه بندی معلمان یک حلقه از مجموعه حلقه ها در راستای ارتقا کیفیت در آموزش پرورش و به نفع ارتقا معیشت معلمان است، بیان کرد: رتبه بندی معلمان دو هدف که یکی شایستگی ها و مهارت معلمان و دیگر معیشت معلمان است را دنبال می کند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان در رتبه بندی براساس شاخص ها ارزیابی می شوند و در حوزه های پایه ارشد و خبره قرار می گیرند، افزود: از معلمان در خواست می شود در سایت آموزش پرورش نظرات خود را در مورد شاخص های ارزیابی اعلام کنند.

فانی با بیان اینکه هدف دیگر رتبه بندی معلمان افزایش انگیزه در معلمان است، ادامه داد: هنگامی که معلمان در رتبه بندی قرار می گیرند پرداخت ها متفاوت است و علاوه بر پرداخت عمومی پرداخت دیگری هم به آنها تعلق می گیرد.

هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بار مالی رتبه بندی معلمان است وی با بیان اینکه هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بار مالی رتبه بندی معلمان و این هزینه تامین شده است، ابراز داشت: رتبه بندی معلمان در ادامه راه به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که دولت پرداخت آن را متقبل شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه افزایش معیشت انگیزه و افزایش مهارت های حرفه ای معلمان در طرح رتبه بندی مطرح است، ادامه داد: احتساب امتیازات معلمان تا سال گذشته ۷۰۰ تا ۸۰۰ بود که امسال احتساب امتیازات به هزار و ۳۰۰ افزایش پیدا می کند.

علی اصغر فانی با بیان اینکه در سال جاری به همراه افزایش چهار درصدی که دولت تصویب کرد همراه حقوق به معلمان پرداخت شد، بیان کرد: این اقدامات تفاوت بین معلمان و سایر کارکنان را از بین نمی برد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سند تحول آموزشی مبنای برنامه ششم است و سال گذشته موفق شدیم نقشه سند تحول را آماده کنیم، ابراز داشت: از امسال و سال های بعد سند تحول آموزشی اجرا می شود.

فانی با بیان اینکه دولت بر حسب توانمندی هایی که در ابعاد اقتصادی دارد اولویت آموزش پرورش را در برنامه های خود لحاظ می کند و امیدواریم شاهد شکوفایی آموزش پرورش باشیم، بیان کرد: ۲۰ ماه از فعالیتم در آموزش و پرورش می گذرد که در این مدت تلاش شده که دولت و مجلس نسبت به بیان مسائل و مشکلات اقدام کنند.

گفتنی است در پایان در گردهمایی بزرگ فرهنگیان شهرستان رزن از معلمان نمونه تجلیل شد.