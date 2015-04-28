به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد، آیت‌الله مرتضی مقتدایی - قائم مقام جامعه مدرسین و رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه، حجت‌الاسلام حسینی مشاور عالی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در امور آموزشی و دکتر علی طائی‌زاده رئیس مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور به سخنرانی پرداختند.

سامانه زنان اسوه تاریخ اسلام (پایگاه اسوه) در فاز نخست در مورد زندگینامه حضرت خدیجه همسر پیامبر گرامی اسلام طراحی شده است.

اطلاعات این پایگاه به صورت تحت وب در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد. این اطلاعات نتیجه کار پژوهشی و تلاش دو پژوهشگر حوزه علمیه خواهران است.

مأخذشناسی زندگانی حضرت خديجه در این سایت نیز یک کار علمی تحقيقی است که نتیجه تلاش سه ساله گروهی از محققان در مدرسه علمیه حضرت خديجه تهران بوده که در قالب نرم‌افزار شیدای امین عرضه شد.

گردآوری کتاب‌های تاریخی صدر اسلام تا عصر حاضر از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار است که حدود هزار و ۱۰۰ جلد کتاب در این نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد مطالب مربوط به حضرت خدیجه از میان ۳۸۶ جلد کتاب با ۲۰۸ عنوان، استخراج و فیش برداری شده است.

به گفته مسئولان حوزه‌های علمیه خواهران، این نرم‌افزار نخستین و کامل‌ترین مرجع تحقیقی و علمی است که درباره زندگانی حضرت خدیجه فراهم شده است.