معلمان برای ارتقای فرهنگ جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت الاسلام سید محمد سعیدی ظهر سه شنبه در دیدار مدیرکل و جمعی از مدیران آموزش و پرورش قم که در سالن محراب حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری‏، اظهار کرد: همدلی و همزبانی باید در تمام مجموعه‌های اداری اجرایی شود و در واقع این شعار راهبردی برای همه مجموعه‌ها است.

وی ادامه داد: اگر در مسئله تعلیم و تربیت، بازسازی افکار و باورهای اعتقادی مردم قرآن کریم و اهل بیت(ع) را در نظر داشته باشیم روز به روز بر توفیقاتمان افزوده می‌شود.

امام جمعه قم با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: بهشت جایی است که سخن لغو و بیهوده و دروغ در آن شنیده نمی‌شود و این یک مجموعه تربیتی است که در دنیا نیز به آن نیاز داریم.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: رشد فرهنگی جامعه به این بستگی دارد که در مراکز آموزشی و فرهنگی آن جامعه سخن لغو و بیهوده نباشد.

خانواده‌های اعتماد بالایی به مجموعه آموزش و پرورش دارند

وی با بیان اینکه حجت الاسلام قرائتی متعلق به همه قشرهای جامعه است، عنوان کرد: همه معلمان ما باید این معلم بزرگ قرآن را الگوی خویش قرار دهند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) خطاب به حاضران در جلسه ابراز کرد: شما معلمان و مدیران آموزش و پرورش باید با شادی، امید و توکل به خداوند راه خویش را ادامه دهید و به گونه‌ای برنامه ریزی کنید که در کلاس‌های درس هیچ لغو و دروغی وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام سعیدی با تأکید بر اینکه معلمان باید در بالا بردن فرهنگ جامعه و رشد نسلی که امانت الهی هستند تمام تلاش خویش را به کار ببرند، اظهار کرد: امروز خانواده‌های دانش آموزان اعتماد بالایی به مجموعه آموزش و پرورش دارند در حالی که در گذشته اینگونه نبود.

وی با بیان اینکه شهر قم باید در تمامی عرصه‌ها حتی عرصه آموزشی الگوی سایر شهرها باشد، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید به این باور برسند که الگو هستند.