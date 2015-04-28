اراده مشترکی برای افزایش سطح روابط تجاری تهران و مانیلا وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از دیدار با همتای فیلیپینی خود در نشست خبری مشترک با رسانه ها با ابراز خرسندی از حضور رئیس مجلس فیلیپین در ایران و قبول دعوت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در مذاکراتی که داشتیم درباره مسائل مختلف از جمله ارتقای سطح همکاری های پارلمانی دو کشور و گسترش همکاری های اقتصادی صحبت کردیم و برخی چالش هایی هم که میان دو کشور وجود دارد، بررسی شد.

وی افزود: همچنین درباره مسائل منطقه ای و تاثیری که بر مسائل جهانی دارند از جمله موضوع تروریسم و بحران سازی هایی که در منطقه صورت می گیرد، مسئله سوریه و نقش برخی کشورهای منطقه در این ماجراجویی ها بحث کردیم.

رئیس مجلس تصریح کرد: دو کشور نقطه نظرات مشترکی در زمینه موضوع امنیت در منطقه و ارتقای سطح همکاری های دوجانبه دارند؛ در این دیدار همچنین در رابطه با مسائل هسته ای ایران و روند آن نیز بحث های خوب و سازنده ای صورت گرفت.

وی افزود: اراده مشترکی برای بالا بردن سطح روابط تجاری بین دو کشور وجود دارد.

بلمونته: ایران یک نیروی ثبات بخش در منطقه است

در این دیدار همچنین فیلیسیانو بلمونته رئیس مجلس فیلیپین نیز با ابراز خوشحالی از سفر به ایران، اظهار داشت: دو کشور ایران و فیلیپین روابط ۵۰ ساله دیپلماتیک داشته اند و این روابط همیشه صمیمانه بوده و دوران دولت های مختلف را شامل شده است.

وی تصریح کرد: شخصا اعتقاد دارم ایران یک نیروی ثبات بخش در منطقه خاورمیانه است و به این نقش خود ادامه خواهد داد.

بلمونته گفت: در این دیدار درباره مسائلی که در منطقه ما نیز وجود دارد، بحث کردیم؛ این یک نیاز است که همه ما باید به حقوق همه کشورها و انسانها در هر حال احترام بگذاریم و به مسئله تروریسم نیز که یک نوع خطر تهدیدکننده برای همه کشورها است، اشاره کردیم.