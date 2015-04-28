عصر ايران نوشت: در این تصویر مشخص شده که داعش برای نوزاد، گواهی تولد صادر کرده است.همچنین به جای هدیه، در کنار نوزاد تازه متولد شده، یک کلت و یک نارنجک دستی قرار داده شده است.این نوزاد در روز 23 آوریل در شهر الباب واقع در 35 کیلومتری شهر حلب در شمال سوریه متولد شده است. در گواهی تولد صادر شده از تاریخ هجری قمری استفاده شده و نام کودک "جراح" و نام مادرش "ام جراح" و نام پدرش "ابو جراح" ثبت شده است. هنوز صحت این عکس و اطلاعات مربوط به آن از سوی منابع مستقل تایید نشده است.