سینمای آلمان «انتقام جویان» را بایکوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، افزایش میزان دریافتی دیزنی از این فیلم موجب شد تا صدها سالن سینمای کوچک آلمان در اعتراض به این تصمیم از نمایش فیلم سرباز بزنند.

در حالی که «انتقام جویان: دوران اولتران» در اولین آخرهفته اکران جهانی‌اش به فروش خیلی خوب ۲۰۱ میلیون دلاری رسیده، بسیاری از سینماهای کوچک آلمانی اعلام کردند این فیلم پرفروش کمپانی مارول را اکران نمی‌کنند.

صدها مالک سینما پس از اینکه دیزنی میزان درصد دریافتی خودش از فروش فیلم را افزایش داد، از اکران فیلم «انتقام جویان: دوران اولتران» امتناع کردند. به طور معمول استودیوهای فیلمسازی ۴۷.۷ درصد از فروش فیلم در گیشه را دریافت می‌کنند اما برای این فیلم ابرقهرمانی که ادامه فیلم اول آن است، دیسنی درخواست ۵۳ درصد کرده است که با اعتراض سینماهای کوچک روبه رو شده است.

۱۹۳ شهر در آلمان به این بایکوت جواب مثبت داده‌اند و در مجموع ۶۸۶ سینما اعلام کرده‌اند نمایش دهنده این فیلم نخواهند بود.

کارل هاینس مایر سخنگوی سینماداران آلمان با اعلام این که ما نسبت به وضعیت سینماهای آلمان شرقی نگران هستیم گفت: وقتی مشکلات جدی برای صاحبان سینماها به وجود بیاید می‌تواند به تعطیلی سینماها منجر شود.

دیزنی یک محدودیت دیگر هم قائل شده و علاوه بر افزایش درصد دریافتی خودش، پولی را که بابت هزینه تبلیغات فیلم پرداخت می‌کرد، برعهده خود سینماها گذاشته است و در پاسخ به این واکنش نیز گفته توضیح درباره جزییات کاری به صورت عمومی، با سیاست‌های این کمپانی همخوانی ندارد.

این اولین بار برای سینماهای آلمان نیست که فیلمی را بایکوت می‌کنند و در سال ۲۰۰۳ نیز ۲۰۰ سینما از نمایش فیلم «هالک» پس از افزایش درصد درخواستی کمپانی خودداری کرده بودند.

با وجود این اعتراض «انتقام جویان: دوران اولتران» شروع موفقی در آلمان داشت و در اولین آخر هفته نمایشش در سینماهای نمایش دهنده، فروشی ۹.۳ میلیون دلاری را ثبت کرد.