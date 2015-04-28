وضعیت فضاهای آموزشی بناب اسفناک است/بهبودشرایط نیازمند مطالبه جدی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی در چهارمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان بناب گفت: علیرغم اینکه شهرستان بناب از لحاظ صادرات محصولات غیرنفتی، تعداد دانشجو و سایر بخش ها جزو اولین ها بوده و مقام های برتر را در سطح منطقه داراست، ولی در بخش فضاهای آموزشی متأسفانه این رتبه را نداریم و برای رسیدن به آن نیز خیرین باید همت کنند.

وی با اسفبار خواندن وضعیت فضاهای آموزشی در این شهرستان تصریح کرد: تلاش ها و اقدامات صورت گرفته در این خصوص کافی نیست و حل مشکلات فضاهای آموزشی در بناب یک عزم ملی و مطالبه جدی را می طلبد.

وی همچنین با بیان اینکه در گذشته در خصوص فضاهای آموزشی برای آموزش و پرورش بناب وقت نگذاشته اند، افزود: اگر در سال های گذشته حداقل ۵ مدرسه بازسازی و تحویل آموزش و پرورش بناب می شد، الان شاهد این وضعیت اسفبار در بناب نبودیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سروسامان دادن به وضعیت فعلی فضای آموزشی در بناب ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد؛ گفت: قطعاً تکمیل و بازسازی مدارس مخروبه در بناب از توان دولت خارج است و باید خیرین پای کار بیایند و شهرستان بناب را از لحاظ وضعیت فضاهای آموزشی بهبود دهند و دیدن این شرایط برای ما سخت و سنگین است.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس با اشاره به فرارسیدن هفته بزرگداشت معلم، وضعیت معیشتی این قشر را غیر قابل بیان عنوان کرد و گفت: میزان و سقف درآمد و حقوق معلمان عزیز باور کردنی نیست و باید تلاش کنیم با مساعدت خیرین مدرسه ساز با احداث مدارس مناسب فضا را برای تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم کنیم.