افزایش ۷۰ میلیونی مرسولات پستی در یک سال/ بومی سازی خدمات پستی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز سه شنبه در گردهمایی سراسری مدیران پستی کشور، سیاست دولت را چابکسازی با نفرات کم و آگاهی بالا عنوان کرد که وظیفه هدایت و نظارت را برعهده دارد و اجرا را به مردم بسپارد.
وی با تبیین برنامههای سال ۹۴ شرکت پست در ۳ بخش فعالیتهای فیزیکی، الکترونیکی و مالی گفت: شرکت پست در سال ۹۴ شعار پست هوشمند را محقق خواهد کرد.
واعظی با تاکید براینکه شرکت پست باید خود را برای تحول اساسی و زیربنایی آماده کند اضافه کرد: مجموع ترافیک پستی کشور در سال ۹۲ از ۵۶۲ میلیون مرسوله در سال به ۶۳۲ مرسوله در سال ۹۳ افزایش یافته است؛ افزایش ۷۰ میلیونی تعداد مرسولهها در یک سال و افزایش ۲۸ درصدی وزن و حجم مرسولات بیانگر عملکرد خوب پست است؛ همچنین درسال ۹۳ حجم مرسولات پست ویژه ۳۴ درصد، حجم مرسولات پست پیشتاز ۲۶ درصد و حجم مرسولات پست سفارشی ۲۳ درصد رشد داشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کمک به شرکت پست در سال ۹۳ از طریق بودجه خدمات اجباری مخابراتی - USO - خبر داد و گفت: در سال ۹۳ علاوه بر پرداخت بسیاری از بدهیها، تبعیض پرداختی حقوق کارمندان شرکت پست کاهش یافت و حقوقها به طور متوسط ۳۰ درصد اضافه شد که این روند را تا آنجا که هیچ تبعیضی برای همکاران پستی و دیگر بخشها نباشد ادامه میدهیم.
واعظی حذف ۱۱۰ ردیف مدیریتی در تهران و استانها و عدم استخدام نیروی جدید به جای ۱۱۴۲ نیروی بازنشسته شده پست را از جمله اقدامات خوب مدیریتی برای این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات اعلام کرد و از راه اندازی دیتاسنتر شرکت پست در تهران خبر داد که امکان ارائه انواع سرویسها به مردم را فراهم می کند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که پست بانک زیر نظر وزارت ارتباطات است حتما سرویس پست مالی پست باید تحت نظر پست بانک ارائه شود در غیر این صورت، این موضوع آغاز اختلافات خواهد بود.
واعظی از بخش بینالملل شرکت پست خواست که اقدامات پستی در دیگر کشورها را مطالعه و برای بومیسازی این خدمات به کارگیرد.
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