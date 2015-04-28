برگزیده عکس های خبری ۸ اردیبهشت ۹۴

ماموران نجات، عملیات پیدا کردن اجساد از زیر آوار زلزله «کاتماندو» را ادامه میدهند. تلفات این زلزله به ۴۴۰۰ نفر رسیده است. (AP)
یک مرد در تظاهرات بالتیمور به خودرو پلیس آسیب میرساند. (REUTERS)
مسابقه ماراتن معلولان با صندلی چرخدار در لندن برگزار شد. (AP )
طوفان شن غیرمنتظره زندگی مردم را در چین مختل کرده است. (uol)
دختر افغانی با یک دایره زنگی اطراف خانه خود در حومه کابل بازی میکند. (uol)
مردی از کنار یک نقاشی دیواری گرافیتی تازه ترسیم شده در لندن عبور میکند. (uol)
بخار از بدن اسبی که بعد از تمرین صبحگاهی در «می سی سی پی» حمام کرده بالا می رود. (AP)
کودکان در زمین بازی کنار ماکت «اسون هنج» در پارک «موستولس» اسپانیا بازی میکنند. (REUTERS)
سخنرانی باراک اوباما در طول برگزاری مراسم شام در کاخ سفید (REUTERS)
بچه زرافه دو روزه کنار مادر خود در باغ وحش «ارفورت» آلمان (AP)
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