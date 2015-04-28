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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

برگزیده عکس های خبری ۸ اردیبهشت ۹۴

برگزیده عکس های خبری ۸ اردیبهشت ۹۴

عکس های خبری امروز را از تلفات زلزله ۷.۸ ریشتری در نپال آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از طوفان شن در چین، تظاهرات مردم «بالتیمور» و مسابقه ماراتن در لندن را خواهیم دید.

برگزیده

ماموران نجات، عملیات پیدا کردن اجساد از زیر آوار زلزله «کاتماندو» را ادامه می‌دهند. تلفات این زلزله به ۴۴۰۰ نفر رسیده است. (AP)

برگزیده

یک مرد در تظاهرات بالتیمور به خودرو پلیس آسیب می‌رساند. (REUTERS)

برگزیده

مسابقه ماراتن معلولان با صندلی چرخدار در لندن برگزار شد. (AP )

برگزیده

طوفان شن غیرمنتظره زندگی مردم را در چین مختل کرده است. (uol)

برگزیده

دختر افغانی با یک دایره زنگی اطراف خانه خود در حومه کابل بازی می‌کند. (uol)

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مردی از کنار یک نقاشی دیواری گرافیتی تازه ترسیم شده در لندن عبور می‌کند. (uol)

برگزیده

بخار از بدن اسبی که بعد از تمرین صبحگاهی در «می سی سی پی» حمام کرده بالا می رود. (AP)

برگزیده

کودکان در زمین بازی کنار ماکت «اسون هنج» در پارک «موستولس» اسپانیا بازی می‌کنند. (REUTERS)

برگزیده

سخنرانی باراک اوباما در طول برگزاری مراسم شام در کاخ سفید  (REUTERS)

برگزیده

بچه زرافه دو روزه کنار مادر خود در باغ وحش «ارفورت» آلمان (AP)

کد مطلب 2564039

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