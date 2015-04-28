نشست مشترک همکاری ما را با باشگاه سایپا روشن می کند

رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اختلافات مسئولان البرزی و گروه خودروسازی سایپا گفت:در حال حاضر سایپا برای استان البرز است و من چندین بار این صحبت را انجام دادم که باید رشته های بیشتری از این باشگاه در استان البرز فعالیت کنند و نباید فقط میزبانی فوتبال را داشته باشیم.

وی ادامه داد:اختلاف سلیقه وجود دارد ولی قرار است با حضور نمایندگان مجلس ، استاندارالبرز و مدیران گروه خودروسازی نشستی برگزار شود و تصمیم گیری در این نشست مشترک وجمع بندی در آن آینده همکاری ما را با باشگاه سایپا روشن می کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در خصوص شایعه رفتن باشگاه سایپا به اسلامشهر گفت:من هم این خبر را شنیده ام ولی سایپا ۱۵ سال است که در کرج است همچنان معتقدم سایپا برند ورزش البرز است و باید در استان البرز باقی بماند.