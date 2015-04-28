به گزارش خبرنگار مهر، صادق درودگر در خصوص اتفاقات و تبانی در لیگ یک اظهار کرد: هیچکس نمی‌تواند از آفساید به گل برسد و هر کس از آفساید گلی را به ثمر برساند، مطمئنا تخلفی رخ داده است. من امروز به فدراسیون رفتم تا خواهش کنم نظارت ویژه‌ای روی لیگ یک داشته باشند.

وی افزود: من فیلم بازی های اخیر تیم مس را به هیات رئیسه آورده ام تا سلسله اتفاقاتی که در روند این تیم رخ داده، مورد بررسی قرار گیرد. آخرین سند مربوط به تماس های تلفنی بود که باشگاه فولاد نوین منتشر کرده که با بازیکنان آنها تماس های تلفنی گرفته می شد. مساله‌ای که مشخص است اینکه اتفاقاتی که برای سایر تیم‌ها رخ نمی دهد، تنها برای یک تیم اتفاق افتاده است.

مدیرعامل تیم نساجی قائمشهر ادامه داد: در یک بازی، ۳ بازیکن از یک تیم اخراج می شوند و در بازی دیگر، ۲ بازیکن. بازیکنی در دقیقه ۸۰ به زمین مسابقه می آید و در دقیقه ۹۰ درون محوطه جریمه مرتکب خطای هند می شود و این اتفاق در چند بازی اتفاق می افتد.

وی در پاسخ به این پرسش که قیمت هر امتیاز چقدر است؟، توضیح داد: حتما که نباید پول تبانی را ببینیم. اگر سند داشتم که به اینجا نمی آمدم، اما چیزی که مشخص است اینکه مطمئنا این تخلف‌ها صورت گرفته است. در دو بازی اخیر تیم مس که پس از شکایت ناظر ویژه به بازی های آنها رفته، این تیم تنها یک امتیاز کسب کرده است. در یک بازی دروازه‌بان اسبق آقایان همراه چهار بازیکن حاضر نمی شوند که به میدان بروند.

درودگر در پایان در خصوص اینکه چه جریمه ای باید در نظر گرفته شود، ادامه داد: باید مثل برخوردی که با شهرداری تبریز رخ داد، این‌بار هم اتفاق بیفتد.