ماجرای یک جلسه‌ غیرعلنی که نسخه «در حاشیه» را پیچید

جوان نوشت: اینکه «در حاشیه» با وجود همه ادعاهای حمایت مسئولان صدا و سیما چه شد که ناگهان قطع شد، کمتر کسی جوابش را میداند اما برخی شنیدهها این اتفاق را به یک جلسه غیر علنی میان مسئولان ارشد صدا و سیما و مقامات وزارت بهداشت و صنف پزشکان نسبت میدهد که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و گفته میشود سازمان نظام پزشکی کشور، چهره راضی از محتوای این جلسه بوده است.
نکته جالب توجه اینجا است که بعد از تلاش مصرانه جامعه پزشکی در قطع سریال «درحاشیه» از تلویزیون و محروم کردن مردم از تماشای سریالی که طنز محبوبشان را ارائه میداد، حالا وزیر بهداشت در اظهارنظری جدید گفته است که جنبه پزشکان بالا است و برای این قشر شادی مردم مهم است و به آن احترام میگذارند!
در این روزها اما مردم در حال و هوای دیگری هستند. آنها سیل اعتراض خود را به واکنش عجولانه جامعه پزشکی با جوکها و نکتههایی که در این رابطه در شبکههای مجازی رد و بدل میشود، نشان میدهند.
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