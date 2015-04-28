به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم کریمی ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی اظهار داشت: قانون نظام صنفی کشور ۱۰ سال دست نخورده باقی مانده بود که با پیگیری صورت گرفته در آخرین اصلاحیه مجلس، بسیج اصناف کشور به عضویت هیئت عالی نظارت درآمد.

وی گفت: با توجه به سابقه و پیشینه مباحث فرهنگی و آموزشی در بازار، توافق نامه‌ای توسط بسیج سازمان اصناف کشور، اتاق اصناف ایران امضا شد که در این توافق‌نامه برای افرادی که بخواهند تقاضای جواز کسب کنند یا از قبل دارای جواز کسب بودند اما زمان آن به اتمام رسیده و نیازمند تمدید است با مراجعه به اتحادیه مربوطه بر اساس مفاد توافق‌نامه امضا شده که از نیمه اردیبهشت ماه اجرا می‌شود باید در کلاس‌های فقه شرکت کنند.

فرمانده بسیج اصناف کشور افزود: باید مسائل فقه و احکام به خوبی آموزش داده شود تا تخلفات به حداقل کاهش یابد.

وی گفت: امیدواریم با توسعه کلاس‌های فقه و آموزش بتوانیم گام بلندی برای ارتقای اصناف برداریم.

در این دیدار حسن پور قائم مقام بسیج اصناف کشور نیز بیان کرد: برای بازاریان سه دوره فقه عمومی، فقه تکمیلی و تخصصی تعریف شده است که افرادی که پس از گذراندن دوره فقه عمومی به این مسائل علاقمند شوند می‌توانند در دوره‌های فقه تکمیلی نیز شرکت کنند.

وی با بیان اینکه در کلاس‌های تخصصی فقه سئوالات فقهی مربوط به اصناف مختلف به صورت جداگانه جمع آورده شده و به صورت مکتوب در آمده است، ادامه داد: در سال ۹۴ نیز چهار دوره فقه تخصصی برگزار می‌شود.