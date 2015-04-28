به گزرش خبرگزاری مهر، مهدی دغاغله، قاری بین‌المللی کشور در مورد اثرگذاری این مسابقات، گفت: این مسابقات قطعاً بر رشد فعالیت‌های قرآنی در جامعه بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: اینکه این مسابقات باعث بالا رفتن سطح کیفی تلاوت و حتی حفظ قرآن کریم در کشور شده است را نه تنها به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان موضوعی که تجربه آن را ثابت کرده است، می‌گویم چرا که در حقیقت چیزی جز این نیست.

این قاری بین‌المللی کشورمان در ادامه به ذکر دلایل عینی این اثرگذاری پرداخت و تصریح کرد: احساس زنده بودن فعالیت‌های قرآنی بیشتر شده و به عینه به چشم دیده می‌شود، حال و هوای قرآنی در زمان برگزاری مسابقات در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه به چشم می‌خورد و همه این موارد از آثار برگزاری مسابقاتی در حد و اندازه‌های بین‌المللی است.

دغاغله همچنین در مورد اثرگذاری رقابت‌های قرآنی بر رشد حفظ و قرائت قرآن کریم در بین اقشار مختلف و از جمله جوانان و نوجوانان، گفت: این مسابقات همان اثری که به صورت عمومی دارد همان اثر را نیز در بین فعالان قرآنی در حد و اندازهای به مراتب بیشتر دارد. ایجاد حال و هوای قرآنی در کشور و دیدن مسابقه بین قاریان قرآن باعث تقویت انگیزه در قاریان و حافظان می‌شود.

این داور مسابقات بین‌المللی قرآن در بخش دیگری از این گفت‌وگو به بیان جایگاه مسابقات بین‌المللی قرآن ایران در سطح جوامع اسلامی پرداخت و افزود: با توجه به سفرهای قرآنی فراوانی که به کشورهای مختلف داشته‌ام به این یقین رسیده‌ام که مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در زمره برترین رقابت‌های قرآنی در دنیا است.

وی با بیان اینکه بیان این سخنان از باب ایرانی بودن و تعصبات ملی نیست، گفت: برخی کشورهایی که از لحاظ روابط سیاسی و اختلافات مذهبی با ایران اسلامی دشمنی دارند، سعی می‌کنند تا مسابقات ایران را کم اهمیت نشان دهند و این کار را با تبلیغات منفی عملیاتی می‌کنند، در صورتی که هم خود آنها می‌دانند این مسابقات رویدادی بی نظیر است و هم خود همه ملل اسلامی آگاه شده‌اند که سطح این مسابقات در اعلی‌ترین حد قرار دارد.

این قاری بین‌المللی کشورمان بخش دیگری از آثار برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن ایران را نشان دادن واقعیات کشورمان به جهانیان عنوان و خاطرنشان کرد: شرکت کنندگانی که در مسابقات جمهوری اسلامی ایران حضور می‌یابند در بازگشت به کشور خود واقعیات موجود در ایران را انعکاس می‌دهند، جا دارد که خاطره‌ای از یکی از قاریان قطری ذکر کنم، در چند دوره قبل یکی از شرکت کنندگان قطری که به ایران آمده بود،‌هدف خود از حضور در این مسابقات را دیدن ایران عنوان کرد چرا که بر اساس تبلیغات صورت گرفته به این باور رسیده بود ایران کشوری عقب افتاده و ویران شده بر اثر تحریم‌ها است،‌اما با ورود به ایران از این همه پیشرفت و تکنولوژی به حدی به وجد آمده بود که حد و حدود نداشت و ایران هم ردیف و حتی بالاتر از برخی کشورهای اروپایی عنوان ‌کرده و آن را مغایر با شنیده‌هایش از ایران می‌دانست.

دغاغله با تأکید بر اینکه مسابقات بین‌المللی قرآن رویداد بسیار مهمی است که همه چشم‌ها به دنبال آن است، تصریح کرد: تبلیغات منفی باید باشد، چرا که وجود این تبلیغات منفی نشان می‌‌دهد مسابقات قرآن ایران دارای کارکردی موفق بوده است، اگر اثرگذاری آن کم بود دلیلی برای به راه انداختن این حجم وسیع از تبلیغات منفی وجود نداشت.

وی عنوان کرد: هر وقت این مسئله برای من یادآوری می‌شود، آیه شریفه «یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ»، یعنی این قبیل دشمنان می‌خواهند با تلاش بیهوده خود نور خدا را خاموش کنند، که با این تبلیغات سؤء به هیچ جایی نمی‌رسند.

دغاغله در ادامه در مورد مواضع و فعالیت‌هایی که باید در برابر این حجم وسیع از تبلیغات سوء دشمن انجام داد، گفت: با خدا بودن و برای خدا کار انجام دادن و خلوص نیت در کارها بهترین فعالیت و کاری است که می‌توان در برابر این تبلیغات منفی انجام داد، مهم‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که از این نیت خالصانه محافظت کنیم.

این قاری بین‌المللی کشورمان در پایان مهم‌ترین ویژگی رقابت‌های قرآن جمهوری اسلامی ایران را الهی بودن اهداف آن عنوان کرد و افزود: به اعتقاد من مهم‌ترین ویژگی مسابقات جمهوری اسلامی ایران عدالت محوری و صداقت در داوری و قوی بودن تیم داوری است.