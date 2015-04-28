به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری قزوین، سید علی موسوی در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان قزوین اظهارداشت: فرزندان هیچ خانواده ای از ابتلا به مواد مخدر مصون نیست و بنابراین همه وظیفه دارند برای مبارزه با این بلای خانمانسوز تلاش کنند.

وی افزود: اگرچه بیکاری و بالا رفتن سن ازدواج نقش موثری در افزایش ابتلا به اعتیاد دارد اما بر اساس آمار تمامی افراد جامعه حتی افراد دارای شغل و موقعیت های اجتماعی در معرض ابتلا به اعتیاد هستند بنابراین وظیفه دستگاه های مسئول در این زمینه فرهنگسازی و اطلاع رسانی گسترده است.

موسوی در ادامه با اشاره به نقش آموزش و پرورش در مبارزه با اعتیاد تصریح کرد : در فضاهای آموزشی و فرهنگی باید آگاه سازی والدین نسبت به خطرات شیوع اعتیاد در جامعه در اولویت قرار گیرد.

وی شیوع پدیده اعتیاد در کشور را نقشه دشمنان برای انحراف نسل آینده دانست و تصریح کرد : پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا تولید مواد مخدر در این کشور حتی بیشتر از قبل شد که این موضوع نشان می دهد استکبار از مواد مخدر به عنوان ابزاری برای مقابله با کشورهای مستقل استفاده می کند.

فرماندار قزوین همجواری کشورمان با مناطق عمده تولید مواد مخدر در دنیا را علت مهم شیوع این پدیده خانمانسوز اعلام و اضافه کرد : برای مبارزه با مواد مخدر امروز به ملت ایران هزینه های بسیاری تحمیل می شود و بسیاری از جوانان در این راه به شهادت می رسند اما ریشه کنی کامل این پدیده شوم نیازمند همکاری و تعامل مردم و مسئولان است.

در این جلسه ضمن تاکید بر نظارت مستمر از کمپ های ترک اعتیاد و برگزاری منظم جلسات مبارزه با مواد مخدر در شهرستان قزوین مقرر شد آموزش و پرورش نسبت به برنامه ریزی لازم در جهت آموزش خانواده ها به منظور تربیت صحیح و آگاهسازی فرزندان اقدام کند.