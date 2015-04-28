دولت وحدت ملی زمینه فعالیتهای اقتصادی را فراهم آورد

صادقی زاده نیلی، نماینده مردم دایکندی در پارلمان افغانستان و منشی کمسیون مالی و بودجه مجلس این کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: مشکل بیکاری در کشور بیداد می کند و دولت باید زمینه کارهای تجاری و اقتصادی را فراهم نماید.

وی گفت: با توجه به اینکه مدت زیادی از تکمیل کابینه نمی گذرد نمی توان در حال حاضر انتظاراتی زیادی از دولت داشت و باید کمی به کابینه فرصت داد.

نماینده پارلمان افغانستان افزود: همه فارغ التحصیلان می خواهند در بدنه حکومت مشغول به کار شوند، این در حالی است که پانصد و چهل هزار کارمند در بدنه دولت مشغول به فعالیت هستند و دولت باید زمینه های کاریابی دیگری را فراهم کند.

وی با انتقاد از وابستگی اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی اظهار داشت: اکثر بخش های اقتصادی ما توسط خارجی ها انجام می شود و آنها نیز کارهای زیربنایی انجام نمی دهند و این انتظار از آنها منطقی نیست زیرا آنها برای احیای اقتصاد افغانستان به اینجا نیامده اند بلکه آنها برای منافع خودشان به این کشور آمده اند.

وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی افغانستان به سادگی قابل حل نیست اما می توان تا حدودی از این مشکلات کاست.

منشی کمسیون مالی و بودجه مجلس افغانستان در ادامه افزود: استخراج معادن، رونق دادن به تولید داخلی و جلوگیری از واردات می تواند منجر به رشد اقتصاد افغانستان شود؛ همچنین افغانستان در عرصه زراعت ظرفیت های خوبی دارد که دولت باید به آنها توجه داشته باشد.

این نماینده پارلمان افغانستان، مشکلات اقتصادی و بیکاری را عامل ناامنی ها و مهاجرت های غیر قانونی دانست و گفت: دولت جدید باید تدابیر جدی در این خصوص داشته باشد.