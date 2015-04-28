تربیت و آموزش اصولی قرآنی رویکرد اصلی مهد قرآن آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم وظیفه شعاع سه شنبه در دیدار با فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه در سفر مقام معظم رهبری در سال ۷۲ به استان، ایشان توجه ویژه به آموزش و تربیت حافظان را خواستار شدند، گفت: بعد از این توصیۀ مقام معظم رهبری، فعالیت مهد قرآن را پایه گذاری کردیم و نخستین حافظ کل قرآن خردسال کشور را بعد از مدت کوتاهی معرفی کردیم که مورد توجه و تفقد رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.

وی ادامه داد: پدر محمد حسین طباطبایی بارها به بنده گفته است که من ایدۀ تربیت حافظ خردسال را از مهد قرآن تبریز آموخته ام و پس از آن محمد حسین طباطبایی به جامعه معرفی شد.

مدیر مهد قرآن استان جوهرۀ اصلی فعالیت این موسسه را تربیت نیرو و آموزش اصولی قرآن عنوان کرد و گفت: تربیت بیش از پنج هزار مربی قرآن و بیش از ۲۰ هزار حافظ یک جزء تا کل قرآن، بیش از ۱۵۰ طلبه فاضل در سطوح عالی حوزوی از جمله دستاوردها و برکات تربیت نیروی انسانی است که تمامی کادر و معلمان مدارس صدرای مهد قرآن نیز محصول همین دوره‌هاست.

وی در ادامه افزود: در مهد قرآن به سطوح اولیه آموزش های قرآن بسنده نشد و در راستای منویات رهبری، حوزۀ دیگری از قرآن که در کشور مورد غفلت بود و موسسه وارد این عرصه شد، تدبر در قرآن و تدبر در سیرۀ معصومین (علیهم السلام) بود که تاکنون چندین جلد کتاب از این مباحث تبدیل به کتاب شده و در زمینه عملکرد معصومین نیز در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، جدا از تاریخ نگاری مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وظیفه شعاع در ادامه بر عمق بخشیدن به اعتقادات در کنار حفظ کل قرآن برای تقویت مبانی فکری حافظان تاکید کرد و گفت: در همین راستا نیز مهد قرآن طرح حکمت مطهر را پایه گذاری کرد تا قرآن آموزان به صورت برنامه ریزی شده و اصولی آثار شهید مطهری را مطالعه نمایند.

وی با اشاره به اینکه پس از سال ۷۹ با درخواست مردم، وارد فضای آموزش‌های کلاسیک شده ایم، افزود: ایجاد ۱۷ مدرسه و مرکز پیش دبستانی نتیجه این تصمیم بود که اکنون در هر سال تحصیلی حدود ۴۰۰۰ دانش آموز در مدارس صدرا و مراکز پیش دبستانی مشغول تحصیل می باشند.

مدیر مهد قرآن استان همچنین برگزاری چندین همایش بزرگ قرآنی برای تجلیل از حافظان کل قرآن کریم را یکی از اقدامات موثر مهد قرآن عنوان کرد و افزود: پس از ارایه گزارشی مبسوط از فعالیت های موسسه خدمت مقام معظم رهبری، ایشان در همایش سال ۸۶ پیامی را صادر نمودند و با ارسال هدایی برای حافظان تجلیل شده در آن همایش بزرگ، مهد قرآن را مورد لطف قرار دادند.

وظیفه شعاع در پایان اظهار داشت: مقام معظم رهبری قله کار فرهنگی را توجه به مباحث قرآن می دانند و این موسسه آمادگی، توان و ظرفیت بالایی را برای آموزش های نونهالان تا بزرگسالان دارد و می تواند در صورت حمایت، در تمامی سطوح، آموزش های لازم را ارایه دهد.