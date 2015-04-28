به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه اصفهان اعلام کرده است که پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دكتری تخصصی بدون آزمون دانشگاه اصفهان برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ (سهمیه استعدادهای درخشان) براساس شیوه نامه داخلی انجام می گیرد.

متقاضیان مدارك خود را باید از تاریخ ۵ تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۹۴ منحصرابه صورت پستی به این دانشگاه ارسال کنند. مبنای پذیرش بدون آزمون دكتری سال ۹۴ این دانشگاه صرفاً رشته های اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته آزمون دكتری سال ۹۴ سازمان سنجش است.

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار نیز برای مهرماه ۹۴ در دو مقطع کارشناسی اشد و دکتری به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرد. این دانشگاه در رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع دکتری و در ۱۴ رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

پذیرش بدون آزمون دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی سیرجان نیز در رشته­ های مهندسی مکانیک و مهندسی عمران، بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد انجام می گیرد.

دانشجویان و دانش آموختگان تا ۱۵ خردادماه فرصت دارند کپی مدارک خود را به دانشگاه ارسال کنند. بعد از بررسی مدارک و طی مراحل گزینش، برای مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد و اعلام نهایی نتایج توسط سازمان سنجش آموزش کشور پایان شهریور ۹۴ است.

دانشگاه کردستان نیز در مقطع کارشناسی ارشد در ۳۶ رشته و در مقطع دکتری تخصصی در ۱۵ رشته بدون آزمون دانشجو می پذیرد. متقاضیان تا ۱۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند مدارک درخواستی را به آدرس دانشگاه ارسال کنند.

دانشگاه رازی نیز در ۴۵ رشته به صورت بدون آزمون (سهیمه استعدادهای درخشان) دانشجوی دکتری تخصصی ( PHD) می پذیرد. این پذیرش از بین برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر در دوره دکتری تخصصی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ صورت می گیرد. متقاضیان دانشگاه رازی تا ۲۰ اردیبهشت ماه فرصت دارند مدارک درخواستی را ارسال کنند.