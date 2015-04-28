اجرای «طرح با قرآن در زلال اعتکاف» در ۱۰۸مسجد استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ولی الله مصائبی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود ضمن اشاره به برگزاری طرح با قرآن در زلال اعتکاف در ۱۰۸ مسجد استان، ضمن تشریح این طرح افزود: بر اساس این طرح که از سال گذشته در ایام البیض در اعتکاف اجرا می‌شود یک مربی برای اصلاح قرائت نماز معتکفان به مساجد محل برگزاری اعتکاف اعزام می‌شود.

وی، ختم دسته جمعی قرآن توسط معتکفان، اجرای تلاوت های زنده قرآن به نیت سه هزار شهید استان سمنان و بیان نکات تفسیری توسط مبلغان و مبلغات و تلاوت ترتیل خوانی سوره های وارده و اعمال ام داوود مناجات را از جمله برنامه های این طرح ذکر کرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان همچنین با تاکید بر اینکه قرآن بهترین و ارزشمندترین پناهگاه در مقابل هجمه های فرهنگی ومظهرنواندیشی است، افزود: همه باید دوشادوش متولیان دستگاه های فرهنگی در توسعه فرهنگ دینی و قرآنی تلاش کنند.

مصائبی تصریح کرد: فرهنگ دینی پایه سعادت و کمال جامعه اسلامی است و هر اندازه برای تقویت این سرمایه معنوی گام برداریم بجاست.

وی با اظهار اینکه ستاداعتکاف در استان تشکیل و چهار کمیته فرهنگی، پشتیبانی، انتظامات و اطلاع‌رسانی برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف شکل گرفته است، افزود: کمیته فرهنگی اجرای برنامه های معارف احکام و قرآن و مناجات را بر عهده دارد.