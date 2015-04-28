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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۱۶

عبدالملکی تاکید کرد:

بنیاد ایران شناسی نهاوند برای شناسایی فرهیختگان منطقه اقدام کند

بنیاد ایران شناسی نهاوند برای شناسایی فرهیختگان منطقه اقدام کند

نهاوند- فرماندار شهرستان نهاوند گفت: دفتر بنیاد ایران شناسی منطقه زاگرس نهاوند باید برای شناسایی و معرفی فرهیختگان منطقه تلاش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی پیش از ظهر سه شنبه در دومین جلسه شورای مشورتی دفتر  بنیاد ایران‌شناسی منطقه‌ای زاگرس، اظهار داشت: بنیاد ایران‌شناسی در سطح کشور یک بنیاد فاخر و ریاست عالی آن با رئیس جمهور است.

وی با بیان اینکه حاصل پژوهش‌های بنیاد ایران‌شناسی به منظور معرفی و شناساندن کشور ایران به تمام مراکز علمی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا ارسال می‌شود، عنوان کرد: باید در نظر داشت که دفتر منطقه‌ای زاگرس شامل شش شهرستان نهاوند، بروجرد، ملایر، الشتر، تویسرکان و نورآباد می شود.

عبد الملکی با بیان اینکه باید در نظر داشت که انتخاب شهرستان نهاوند به عنوان مرکز این دفتر، کاملاً درست و حساب شده است، ادامه داد: نهاوند علاوه بر مرکزیت جغرافیایی که در منطقه دارد، از نظر قدمت تاریخی نیز چند گام از دیگر شهرستان‌های منطقه جلوتر است.

وی عنوان کرد: لازم است دفتر منطقه‌ زاگرس برای شناسایی فرهیختگان منطقه از طریق فراخوان عمومی با همکاری و تعامل مسئولان  و دانشگاه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

فرماندار شهرستان نهاوند با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف بنیاد ایران شناسی کشور این است که ایران زمین را به لحاظ فرهنگی معرفی و آن را به دیگران نیز بشناساند، عنوان کرد: هویت بخشی و ارتقای بخشی به هویت، فرهنگ و تمدن یک ملت و کشور در استحکام و دوام آن جامعه موثر است و هیچ جامعه و ملتی را نمی توان پیدا کرد که هویت و فرهنگ تاریخی آن ضعیف شده باشد و دارای اقتدار و صلابت باشد.

وی با بیان اینکه دفتر بنیاد ایران شناسی منطقه زاگرس  در شهرستان نهاوند زیر نظر شعبه بنیاد ایران‌شناسی کرمانشاه است، اظهار داشت: با توجه به اینکه مردم نهاوند با اقوام و گروه های مختلف شهرهای اطراف خود دارای اشتراکاتی از جمله زبان، فرهنگ و تاریخی هستند این دفتر در تلاش برای شناسایی این اشتراکات بین شهرستان نهاوند با شهرستان های مختلف همجوار همچون  بروجرد، ملایر، الشتر، نورآباد و تویسرکان است.

کد مطلب 2564089

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