بنیاد ایران شناسی نهاوند برای شناسایی فرهیختگان منطقه اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی پیش از ظهر سه شنبه در دومین جلسه شورای مشورتی دفتر بنیاد ایران‌شناسی منطقه‌ای زاگرس، اظهار داشت: بنیاد ایران‌شناسی در سطح کشور یک بنیاد فاخر و ریاست عالی آن با رئیس جمهور است.

وی با بیان اینکه حاصل پژوهش‌های بنیاد ایران‌شناسی به منظور معرفی و شناساندن کشور ایران به تمام مراکز علمی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا ارسال می‌شود، عنوان کرد: باید در نظر داشت که دفتر منطقه‌ای زاگرس شامل شش شهرستان نهاوند، بروجرد، ملایر، الشتر، تویسرکان و نورآباد می شود.

عبد الملکی با بیان اینکه باید در نظر داشت که انتخاب شهرستان نهاوند به عنوان مرکز این دفتر، کاملاً درست و حساب شده است، ادامه داد: نهاوند علاوه بر مرکزیت جغرافیایی که در منطقه دارد، از نظر قدمت تاریخی نیز چند گام از دیگر شهرستان‌های منطقه جلوتر است.

وی عنوان کرد: لازم است دفتر منطقه‌ زاگرس برای شناسایی فرهیختگان منطقه از طریق فراخوان عمومی با همکاری و تعامل مسئولان و دانشگاه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.

فرماندار شهرستان نهاوند با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف بنیاد ایران شناسی کشور این است که ایران زمین را به لحاظ فرهنگی معرفی و آن را به دیگران نیز بشناساند، عنوان کرد: هویت بخشی و ارتقای بخشی به هویت، فرهنگ و تمدن یک ملت و کشور در استحکام و دوام آن جامعه موثر است و هیچ جامعه و ملتی را نمی توان پیدا کرد که هویت و فرهنگ تاریخی آن ضعیف شده باشد و دارای اقتدار و صلابت باشد.

وی با بیان اینکه دفتر بنیاد ایران شناسی منطقه زاگرس در شهرستان نهاوند زیر نظر شعبه بنیاد ایران‌شناسی کرمانشاه است، اظهار داشت: با توجه به اینکه مردم نهاوند با اقوام و گروه های مختلف شهرهای اطراف خود دارای اشتراکاتی از جمله زبان، فرهنگ و تاریخی هستند این دفتر در تلاش برای شناسایی این اشتراکات بین شهرستان نهاوند با شهرستان های مختلف همجوار همچون بروجرد، ملایر، الشتر، نورآباد و تویسرکان است.