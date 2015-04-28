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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

آیت الله علوی گرگانی:

بازاریان مسائل فقهی را در کسب و کار رعایت کنند

بازاریان مسائل فقهی را در کسب و کار رعایت کنند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان بر لزوم رعایت مسائل فقهی توسط بازاریان در امور کسب و کار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از بازاریان و جامعه اصناف کشور بیان کرد: امور مالی در فقه مورد توجه ویژه قرار گرفته است که سرمنشأ امور مالی نیز از بازار است.

وی با بیان اینکه جامعه‌ای که به خود واگذار شود و تحت فرمان الهی نباشد به سوی امور باطل پیش می‌رود، افزود: متأسفانه در بطن جامعه بسیاری از مسائل دینی به ویژه در امور کسب و کار رعایت نمی‌شود.

استاد برجسته حوزه بیان کرد: ابتدا باید مسائل فقهی را آموخت و بعد به امور تجارت و کسب و کار پرداخت زیرا یکی از مسائلی که موجب گرفتاری و حرمت می‌شود ربا است و برخی امور نیز شبه ربا است.

وی گفت: باید کلاس‌های آموزشی برای اصناف در خصوص مسائل فقهی تجارت گذاشته شود و در این کلاس‌ها روحیه تقوا را نیز در بازاریان افزایش دهند.

آیت الله علوی گرگانی عنوان کرد: کشور ایران دارای تجارت مذهبی و دینی است، بنابراین باید تجارت مذهبی به خوبی توسط بازاریان رعایت شود.

وی با بیان اینکه یکی از ارکان نظام اسلام بازار است، افزود: بنیه مالی اسلام در بازار است بنابراین باید در این قسمت به خوبی سرمایه گذاری شود.

این مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: اگر مال انسان پاک باشد ریشه‌اش نیز پاک است پس باید به کسب مال حلال توجه ویژه‌ای شود.

کد مطلب 2564092

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