استان کرمانشاه در زمینه موقوفات قرآنی رتبه اول کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر حسینی اراکی پیش از ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از فعالان طرح تربیت حافظان قرآن کریم که در حرم امامزاده احمد شهرستان سنقر و کلیایی برگزار شد، اظهار داشت: حافظان و قاریان قرآنی باید رفتار و گفتارشان برای دیگران الگو بوده و به گونه ای باشد که دیگران را به سوی حفظ و قرائت قرآن ترغیب کند.

وی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه کشور باید ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشد، افزود: فرهنگ قرآنی باید در تمامی سطوح جامعه ترویج و گسترش یابد.

حسینی اراکی با اشاره به اجرای طرح حافظان قرآن کریم در استان کرمانشاه، گفت: بیشتر ثبت نام کنندگان در این طرح خواهران بوده اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه این استان در زمینه موقوفات قرآنی رتبه برتر کشور است، گفت: تا پایان سال ۹۳، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان صرف تعمیر و تجهیز حوزه های علمیه استان شده است.

وی همچنین با اشاره به رتبه برتر کرمانشاه در زمینه اعزام مبلغ، یادآور شد: در طرح تربیت حافظان قرآن کریم نیز کرمانشاه جزو ۵ استان برتر کشور بوده است.

حسینی اراکی گفت: در مجموع سه هزار و ۸۷۴ کرمانشاهی در طرح تربیت حافظان قرآن کریم شرکت کرده که از این تعداد یک هزار و ۴۷۸ نفر پذیرفته شدند.