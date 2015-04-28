شهردار جدید بهترین انتخاب برای شهر قم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق صالحی منش پیش از ظهر سه شنبه در جلسه گرامیداشت روز ملی شوراها در فرمانداری قم با اشاره به روند انتخاب شهردار جدید قم اظهار داشت: تا زمانی که آقای دلبری مسئولیت شهردار قم را به عهده داشت با تمام توان از وی حمایت کردم و پس از استعفای ایشان رئیس شورای شهر در تمام مراحل انتخاب شهردار جدید با من مشورت میکرد.
وی با اشاره به اینکه حسین باقری با توجه به شرایط موجود بهترین انتخاب برای شهرداری قم است، گفت: هیچ اختلاف نظری در روند انتخاب شهردار قم وجود نداشت.
استاندار قم افزود: باید شرایطی پیش بیاید تا مسئولان بتوانند کارها را بدون درگیری پیش ببرند و نباید جزئیات مانع خدمترسانی در امور مهم شود.
وی گفت: شورای شهر هم باید امور مربوط به ورود سرمایهگذاران برای فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند.
درب اتاق مدیران به روی مردم باز باشد
حجتالاسلام صالحی منش با اشاره به سخنان رئیس شورای استان قم درباره بسته بودن درب اتاق مدیران به روی اعضای شوراها،گفت: درب اتاق مدیران نه تنها به روی شوراها بلکه باید به روی آحاد مردم باز باشد.
وی ادامه داد: بزرگترین وظیفه شوراها رعایت قوانین کشور و احترام به مردم است تا امور استان و شهر تسهیل شود.
شورای شهر اجازه ایجاد رانت را نمیدهد
وی با اشاره به اینکه شورای شهر نمیگذار رانتی در مسائل شهری به وجود بیاید اضافه کرد: تمام امور شهرداری زیر ذرهبین شورای شهر است و اگر به عنوان مثال یکی از اعضا هم بخواهند تخلف کنند، اعضای دیگر جلوی این کار را خواهند گرفت.
حجتالاسلام صالحی منش افزود: شوراها بودجه شهرداریها را تصویب کرده وبه روند تحقق بودجه به صورت دقیق نظارت میکنند تا جایی برای سوء استفاده باقی نماند. امروز هم در ساختمانسازی رانتی وجود ندارد و همه امور بر اساس قوانین پیش میرود.
نظر شما