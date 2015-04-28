توجه به مدیریت مصارف درتامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترسیدتقی نوربخش در همایش "تبیین اهداف و سیاست های کلان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۴ " گفت: سازمان تأمین اجتماعی در شش ماهه اول سال جاری از نظر اقتصادی با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود که با عزم و اراده مدیران و کارکنان سازمان باید این مشکلات را پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بهبود خدمات این سازمان در سال ۹۳ را حاصل عزم و اراده سازمانی تمامی مدیران و کارکنان این سازمان در سراسر کشور دانست و گفت: محدودیت‌های سازمان در سال جاری برای وصول منابع کمتر از سال قبل نخواهد بود و باید مدیریت جدی مصارف در سازمان مورد توجه قرار گیرد.

وی سال ۹۳ را از نظر منابع و مصارف برای سازمان، سال ویژه‌ای دانست و گفت: به دلیل فشارهای اقتصادی و پایین آمدن قیمت نفت و مجموع شرایط اقتصادی کشور مشکلات و محدودیت‌هایی در حوزه اقتصادی وجود دارد که این شرایط بر عملکرد سازمان نیز تأثیر گذار است و مجموع این شرایط نقدینگی سازمان و دریافت حق بیمه را با مشکل مواجه می‌کند.

عوامل افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه افزایش هزینه‌های این سازمان در سال ۹۳ را از مسائل قابل توجه دانست و گفت: افزایش ۲۵ درصدی مستمری بازنشستگان و همچنین اجرای طرح تحول نظام سلامت که باعث افزایش ۴۵ درصدی هزینه درمان سازمان شد، از مهمترین عوامل افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود.

دکتر نوربخش با بیان اینکه افزایش ۲۵ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۳ با پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی اعمال شد، گفت: می‌دانیم که در سال‌های قبل افزایش حقوق بازنشستگان بسیار کمتر از تورم و در سالهایی در حدود ۶ درصد و ۹ درصد اعمال می‌شد و طی حدود ۱۰ سال اخیر در هیچ سالی افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم نبوده است اما در سال ۹۳ برای جبران مافات و بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان افزایش حقوق ۲۵ درصدی به اجرا درآمد که ۱۰ درصد بیشتر از تورم سالانه بوده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات فراوانی که در نظام بهداشت و درمان کشور وجود داشت، گفت: وزیر بهداشت وقت در دولت دهم طی گزارشی از وضعیت بهداشت و درمان کشور به مجلس شورای اسلامی، هزینه‌های پرداختی از جیب بیماران را ۵۰ در صد و هزینه درمانی خانمان سوز را ۷ درصد اعلام کرده بود که این عوامل نشانه وضعیت بسیار نامناسب درمان در سطح کشور بود.

دکتر نوربخش ادامه داد: با وجود این شرایط دکتر روحانی در زمان انتخابات رفع مشکلات حوزه درمان کشور و افزایش اعتبار دفترچه‌های بیمه را مورد تأکید قرار داد و اجرای طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از مهمترین برنامه های دولت مورد توجه قرار گرفت.

وی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیز در اجرای این طرح نقش بسیار مهمی بر عهده دارد و با اجرای این طرح شاهد بهبود دریافت خدمات درمانی توسط بیمه شدگان و بازنشستگان در مراکز درمانی طرف قرار داد هستیم؛ و البته اجرای این برنامه باعث افزایش چشم گیر هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی شد و هزینه درمان تأمین اجتماعی حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزایش کیفیت خدمات این سازمان را نیز از دیگر اولویتهای این سازمان برشمرد و گفت: با وجود تمامی محدودیت‌ها و مشکلات مالی، از افزایش کیفیت خدمات سازمان نیز غافل نبودیم و خرید تجهیزات پیشرفته درمانی طی سال ۹۳ در یک دهه اخیر بی‌نظیر بوده است.

دکتر نوربخش با بیان اینکه تنظیم به موقع بودجه سالانه سازمان یکی از گام های بلند مدیریتی است، اظهار داشت: بودجه سال ۹۴ قبل از شروع سال به تصویب رسیده است و توافقنامه بودجه که به نوعی میثاق صف و ستاد سازمان تلقی می‌شود به اجرا در می‌آید.

وی ادامه داد: این توافقنامه برای سال‌های زیادی به فراموشی سپرده شده بود و دلیل آن نیز این است که در سال‌های گذشته بودجه کشور و به تبع آن بودجه سازمان در اواسط سال ابلاغ می‌شد. در سال ۹۴ مهمترین دستاورد سازمان تصویب برنامه و بودجه سازمان قبل از سال است که نشانه توانایی کارشناسی بدنه سازمان است.

دکتر نوربخش با بیان اینکه توجه به حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از مهمترین اولویت‌های این سازمان است، گفت: ۴۵ درصد از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی را زنان تشکیل می‌دهند و برای چنین سازمانی زیبنده نیست که از ۵۰۰ شعبه آن در سراسر کشور تنها ۷ رئیس شعبه زن باشند و در تمام استان‌ها تنها یک مدیرکل زن داشته باشیم.

وی تأکید کرد: باید برای اصلاح این وضعیت اقدام کنیم و از مدیران استانی می‌خواهم که در انتصابات سازمانی به این مسئله توجه کنند و ارتقاء شغلی بانوان را مورد توجه قرار دهند. در سال ۹۴ یکی از ملاک‌های ارزیابی مدیران نیز همین موضوع است.

نوربخش تعامل سازنده و منطقی با شرکای اجتماعی و نهادهای اثرگذار بر فعالیت سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر موفقیت‌های سال ۹۳ ذکر کرد و اظهار داشت: تعامل با مجلس شورای اسلامی و همچنین مجامع کارگری و کارفرمایی و تمامی نهادهای مرتبط با سازمان بر اساس ارتباط کارشناسی و برای مصالح سازمان بوده است. سازمان تأمین اجتماعی در جهت مناسبی در حال حرکت است و تعامل با شرکای اجتماعی نیز به شکل منطقی و سازنده دنبال می‌شود.

وی بر ضرورت پیگیری جدی حقوق و منافع سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: در سال گذشته حقوق قانونی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های مختلف با جدیت پیگیری شد و ۸۰۰۰ میلیارد تومان وصول منابع خارج از حق بیمه داشتیم که بر اساس قانون و برای حفظ منافع قانونی بیمه‌شدگان سازمان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، صیانت از اموال بیمه شدگان را از مسائل بسیار مهم در سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در این رابطه از هیچ اقدام قانونی فروگذار نمی کنیم و سازمان در دفاع از حقوق بیمه شدگان یک قدم عقب نخواهد نشست.

دکتر نوربخش توجه به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را از دیگر مسائل قابل توجه در سازمان تأمین اجتماعی دانست و افزود: احیای مراکز علمی، پژوهشی و فرهنگی سازمان با جدیت دنبال شده است و شاهد از سرگیری فعالیت موسسه عالی پژوهش و همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی هستیم.