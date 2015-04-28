به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز در آستانه روز ملی خلیج فارس با حضور در دانشگاه علامه طباطبایی درنشستی تحت عنوان دولت، ملت ؛ آینده مشترک که با حضور دانشجویان و اساتید این دانشگاه برگزار شد سخنرانی کرد.

شمخانی با تشکر از توجه و پیگیری دانشجویان به مطالبه مقام معظم رهبری به منظور ایجاد هم دلی و هم زبانی میان دولت و ملت «آینده مشترک» را اصلی ترین عامل در ایجاد همگرایی و وحدت دانست و افزود؛ انتظار از دانشگاه این است که در این مسیر ضمن تولید ادبیات جدید، فرآیند گفتمان سازی و تبیین قواعد علمی را محقق نماید.

علی شمخانی خاطر نشان ساخت درفرآیند «وحدت دولت و ملت» بدون شک باید نگاه ملی به سمت احصاء و تقویت عناصر وحدت بخش و تکرار تجربیات موفق در تولید و توسعه مولفه های وحدت آفرین باشد.

وی گفت: اصلی ترین عناصر وحدت بخش در سطح ملی، اسلام، ایران، انقلاب اسلامی، ولایت، استقلال و عزت ملی، دشمن شناسی، دستآوردهای ملی، مفاخر و اسطوره های دینی و ملی و ارزشهای سرزمینی ایران همانند روز ملی خلیج فارس هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی دفاع مقدس را عالی ترین تجربه تاریخی ملت ایران در حوزه هم دلی و هم زبانی میان دولت و ملت برشمرد و تاکید کرد؛ ابعاد مختلف این ظرفیت وحدت آفرین باید بیش از گذشته در مجامع دانشگاهی مورد واکاوی قرار گرفته و از این تجربه موفق و کم نظیر در تاریخ کشور الگوسازی شود.

شمخانی مطالبه گری، روحیه جستجوگری و آزاد اندیشی دانشجویان را سرمایه ای ارزشمند دانست و خاطر نشان ساخت، ارزش و اهمیت دادن به دستاوردهای هسته ای و احساس دغدغه داشتن برای صیانت از این صنعت و دانش و در مقابل مطرح شدن علل بی اعتمادی ایران به طرف مقابل و دلایل دشمنی آن ها با پیشرفت های ما در فضای دانشگاهی بیش از هرجای دیگری قابل مشاهده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ایجاد انتظار و توقع بیش از اندازه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و مرتبط نمودن آن با مذاکرات هسته ای را موجب آسیب پذیر شدن اقتصاد کشور دانست و افزود؛ پیشرفت و اصلاح ساختاری در ایران از طریق تقویت ساخت درونی کشور، حضور موثر مردم و اقتصاد مقاومتی میسر خواهد شد.

وی افزود؛ ابعاد گسترده موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در منطقه را به موضوع قدرت گفتمانی و منطق قابل قبول انقلاب اسلامی مرتبط دانست و افزود؛ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران موجب گردیده است کشور ما در سطح بین الملل به عنوان موفق ترین کشور در مقابله و مهار تروریسم شناخته شود.

شمخانی گفت متاسفانه عدم توجه برخی کشورهای غربی و همپیمانان منطقه ای آن ها به توصیه های جمهوری اسلامی موجب شکل گیری و توسعه گروه های تروریستی و وارد شدن لطمات سنگین مادی و انسانی به کشورهای منطقه گردید.

علی شمخانی با مقایسه عملکرد ایران با ائتلاف ادعایی مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا تصریح کرد؛ برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه ای با صرف بیشترین هزینه و امکانات به حمایت از گروه های تروریستی پرداختند و اکنون نیز باید هزینه های سنگینی را برای مهار خطر آن ها متحمل شوند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد عربستان سعودی با زیرپا گذاشتن تمام قواعد حقوق بین الملل و کنوانسیون های بین المللی و عبور از مرزهای اخلاقی و اسلامی تهاجم به یمن را آغاز کرد اما به اهداف خود دست نخواهد یافت، زیرا منجر به تقویت وحدت گروه های مختلف و مردم یمن گردید به گونه ای که جبهه متحدی را در مقابل خود تشکیل داد که نتیجه آن شکست متجاوزان خواهد بود.

در پایان این سخنرانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به سوالات برخی از دانشجویان پاسخ گفت.

وی حضور و پاسخگویی مسئولین مختلف در دانشگاه ها و پرسشگری دانشجویان را نشان دهنده فضای باز و آزاد موجود در دانشگاه ها دانست و تاکید کرد کرسی های آزاداندیشی و ایجاد فضای نقد و گفتگو در مورد اصلی ترین موضوعات کشوریکی از نقاط قوت نظام در تعامل با نخبگان محسوب می شود.

علی شمخانی وجود تنوع قومیتی در ایران را به دلایل تاریخی و تمدنی و ریشه های کهن اتحاد و همگرایی بین دولت- ملت یک فرصت راهبردی برای کشور برشمرد و خاطر نشان ساخت یکی از عرصه های بروز و ظهور این فرصت در دفاع مقدس مشاهده شد که اقوام و اقلیت های مختلف برای دفاع از کشور و حفظ امنیت از یکدیگر سبقت می گرفتند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوالی در مورد علل برخی اقدامات تحریک امیز قومی در کشور گفت: برخی رفتارها، گفتارها و اقدامات سلیقه ای که با سیاستهای اصولی نظام فاصله داشته و با افراط و تفریط همراه است مسیر بهره مندی از توانایی ها و ظرفیت های اقوام ایرانی را با اسیب مواجه می سازد.

وی گفت: نگاه ملی و حاکمیتی در موضوع اقوام، مذاهب و ادیان معطوف بر توانمند سازی و بکارگیری نخبگان و ظرفیت ها ی موجود ،فارغ از گرایش های قومی و مذهبی است و در این زمینه دانشگاه ها با ورود جدی به این موضوع بایستی آموزش و ادبیات لازم را به منظور کاهش آسیب ها تولید نمایند.

علی شمخانی در پاسخ به سوالی در خصوص چگونکی شناسایی و برخورد با برخی تحرکات مشکوک قومی که از سوی کشورهای بیگانه هدایت می شود اظهار داشت: رویکرد طمع ورزانه برخی کشورهای منطقه و سرویس های اطلاعاتی نسبت به اقوام و اقلیت های داخل ایران به منظور درگیر نمودن ظرفیت های داخلی کشور را مورد اشاره قرار داد.

وی خاطر نشان ساخت، ناکامی این کشورها در دستیابی به اهدافشان به دلیل عدم شناخت و درک ناقص آنان نسبت به پیوند وثیق اقوام و اقلیت ها با ساختار سیاسی کشور وانگیزه و علاقه آنان در دفاع از تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی است.

وی افزود؛ استفاده از ظرفیت های اقتصادی و توجه به توسعه پایدار در مناطقی که اقوام ایرانی در آن ها ساکن هستند بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و براساس رویکردهای جدید دولت ،این مناطق تبدیل به قطب اقتصادی و فرهنگی خواهند شد.

شمخانی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که خواستار متعهد ماندن دولت به وعده های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارایه شده در زمان تبلیغات انتخاباتی شده بود اظهار داشت: بدون شک دغدغه های منطقی، قانونی و قابل حصول اقشار مختلف بویژه دانشگاهیان از اولویت های دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی است لیکن توجه به الزامات و اقتضائات زمانی برای تحقق برخی مطالبات باید مورد توجه گروه های مختلف اجتماعی قرارداشته باش