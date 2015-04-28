به گزارش خبرنگار مهر، این روزها اظهارنظرهای مختلفی درباره مفاسد اقتصادی مطرح است و هر کدام را از زاویه خاص خودش می‌توان تحلیل و تفسیر کرد اما موضوعی که هیچگاه نباید فراموش شود، مبارزه همه جانبه، عملیاتی و اجرایی با فساد است.

البته نه با برگزاری همایش و سیمنار می‌توان با فساد مقابله کرد نه با اظهارنظرهایی که فقط برخورد شعاری را قوت می‌‎بخشد؛ سیاستی که در سالیان گذشته همواره شکست خورده است اما نکته مهم که باید مورد توجه همگان و به خصوص کسانی که به دنبال مبارزه با فساد می روند، قرار گیرد، بیانات تاریخی و ماندگار رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در سال‌های اخیر بیانات بسیار مهمی درباره مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی مطرح کرده اند، اما یکی از مهمترین و ماندگارترین این بیانات مربوط به دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ ۲۷ خردادماه ۸۳ است.

با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد

مقام معظم رهبری در این دیدار مطرح کردند: «از جمله‌ مهمترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد، یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اداره‌ کشور متوقف به مبارزه‌ با فساد است. بنده دو سه سال پیش که آن نامه را درباره‌ مبارزه‌ با فساد به مسئولان کشور نوشتم، به دنبال یک کار طولانی و یک بررسی و مطالعه‌ وسیع و همه‌ جانبه بود. از هر طرف می‌رویم، می‌بینیم اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند.»

«این همه کار خوب دارد در کشور انجام می‌ گیرد - کارهایی که انجام گرفته، کم نیست - اما وجود فساد، بعضی از آنها را خنثی می‌ کند. استخری را در نظر بگیرید که از چند چاه عمیق با لوله‌ های چند اینچی مرتب در آن آب ریخته می‌ شود، اما استخر پُر نمی‌شود. وقتی نگاه می‌ کنید، می‌ بینید بدنه‌ استخر ترک خورده و ته آن سوراخ است؛ هرچه از این طرف آب می‌ریزید، از آن طرف بیرون می‌رود؛ به کانال هایی که شما در نظر گرفته‌ اید آبیاری کنید، اصلاً آب نمی‌ رسد. فساد در جامعه، این‌طوری است.»

«فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با آن مبارزه کرد ... باید با فساد مبارزه‌ جدی کرد. یک پایه‌ مبارزه، شمایید. آن روزی که بنده مسأله‌ مبارزه‌ با فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسلامی سینه سپر کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال کنیم؛ اما متأسفانه این‌طور نشد. آنها نکردند، شما بکنید. البته به قول برادر ظریف و نکته‌ سنج‌مان، با دستمال کثیف نمی‌ شود شیشه را تمیز کرد. اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه‌ اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان و درون مجلس مراقب باشید. دست پاک، دامن پاک، زبان پاک و چشم پاک خواهد توانست در حوزه‌ اقتدار وسیعی که شما دارید، همه چیز را پاک کند.»