به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفری با اشاره به ورود محموله‌های جدید کتاب‌ به کشور اظهار کرد: طی روزهای گذشته ۵ محموله جدید کتاب از طریق زمینی و دریایی وارد نمایشگاه کتاب شده است.

وی ادامه داد: این محموله کتاب‌ها حدود ۱۲۰ تن وزن دارند و از کشورهای انگلستان، پاکستان، لبنان، سوریه، هلند، مصر، ترکیه، کویت و آمریکا به ایران ارسال شده‌اند.

صفری با اشاره به مجموع کتاب‌های خارجی ارسال شده به نمایشگاه کتاب تهران گفت: در مجموع تا به امروز ۱۷ محموله کتاب خارجی با وزنی حدود ۳۴۰ تن به نمایشگاه وارد شده است.

عرضه بیش از ۳۰ هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان در نمایشگاه

در خبری دیگر از نمایشگاه کتاب تهران، مسئول سالن ناشران بخش کودک و نوجوان از برپایی ۳۰۰ غرفه در بخش کودک و نوجوان خبر داد و گفت: در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیش از ۳۰ هزار عنوان کتاب ویژه کودک و نوجوان عرضه خواهد شد.

برزو سریزدی گفت: در این دوره از نمایشگاه کتاب در بخش سالن‌های کودک و نوجوان ۳۱۶ غرفه برپا کرده‌ایم که ۳۰۰ باب آن به ناشران تعلق دارد و ۱۶ غرفه دیگر آن در اختیار مدیریت، حراست، امداد و اطلاع رسانی نمایشگاه است.

وی ادامه داد: در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آثار ۳۰۰ ناشر مستقل و ۴۴ ناشر غیر مستقل که آثارشان را نمایندگانشان عرضه می‌کنند، ارایه خواهد شد. امسال در بخش کودک و نوجوان بیش از ۳۰ هزار عنوان کتاب عرضه می شود. در اقع ۳۰ هزار عنوان کتاب به ۴ ساله گذشته اختصاص دارد.

مسئول سالن ناشران بخش کودک و نوجوان نقطه قوت نمایشگاه امسال را جانمایی سالن و غرفه‌های این بخش دانست و اظهار کرد: خوشبختانه جانمایی سالن‌ها به خوبی انجام شده است و غرفه‌بندی سالن‌ها نیز به پایان رسیده است و حتی یکی از ناشران کودک و نوجوان که غرفه پیش ساز دارد، در حال آماده کردن غرفه خود است.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می شود.