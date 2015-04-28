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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

ورود 5محموله کتاب به نمایشگاه/ بیش از۳۰هزار کتاب کودک عرضه می‌شود

ورود 5محموله کتاب به نمایشگاه/ بیش از۳۰هزار کتاب کودک عرضه می‌شود

مدیر کمیته اجرایی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از ورود پنج محموله جدید کتاب خارجی با وزنی حدود ۱۲۰ تن به گمرک نمایشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صفری با اشاره به ورود محموله‌های جدید کتاب‌ به کشور اظهار کرد: طی روزهای گذشته ۵ محموله جدید کتاب از طریق زمینی و دریایی وارد نمایشگاه کتاب شده است.

وی ادامه داد: این محموله کتاب‌ها حدود ۱۲۰ تن وزن دارند و از کشورهای انگلستان، پاکستان، لبنان، سوریه، هلند، مصر، ترکیه، کویت و آمریکا به ایران ارسال شده‌اند.

صفری با اشاره به مجموع کتاب‌های خارجی ارسال شده به نمایشگاه کتاب تهران گفت: در مجموع تا به امروز ۱۷ محموله کتاب خارجی با وزنی حدود ۳۴۰ تن به نمایشگاه وارد شده است.

عرضه بیش از ۳۰ هزار عنوان کتاب کودک و نوجوان در نمایشگاه

در خبری دیگر از نمایشگاه کتاب تهران، مسئول سالن ناشران بخش کودک و نوجوان از برپایی ۳۰۰ غرفه در بخش کودک و نوجوان خبر داد و گفت: در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیش از ۳۰ هزار عنوان کتاب ویژه کودک و نوجوان عرضه خواهد شد.

برزو سریزدی گفت: در این دوره از نمایشگاه کتاب در بخش سالن‌های کودک و نوجوان ۳۱۶ غرفه برپا کرده‌ایم که ۳۰۰ باب آن به ناشران تعلق دارد و ۱۶ غرفه دیگر آن در اختیار مدیریت، حراست، امداد و اطلاع رسانی نمایشگاه است.

وی ادامه داد: در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آثار ۳۰۰ ناشر مستقل و ۴۴ ناشر غیر مستقل که آثارشان را نمایندگانشان عرضه می‌کنند، ارایه خواهد شد. امسال در بخش کودک و نوجوان بیش از ۳۰ هزار عنوان کتاب عرضه می شود. در اقع ۳۰ هزار عنوان کتاب به ۴ ساله گذشته اختصاص دارد.

مسئول سالن ناشران بخش کودک و نوجوان نقطه قوت نمایشگاه امسال را جانمایی سالن و غرفه‌های این بخش دانست و اظهار کرد: خوشبختانه جانمایی سالن‌ها به خوبی انجام شده است و غرفه‌بندی سالن‌ها نیز به پایان رسیده است و حتی یکی از ناشران کودک و نوجوان که غرفه پیش ساز دارد، در حال آماده کردن غرفه خود است.

بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می شود.

کد مطلب 2564118

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