نخستین نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مدیران ستادی و اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که چهار ساعت به طول انجامید، مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی ضمن معرفی خود، گزارشی از وضعیت واحدها و اداره ها را ارائه و مسائل و مشکلات تعزیراتی بخش های مربوطه را مطرح کردند.

دکتر جمشیدی پس از صحبت های مدیران ستادی و اجرایی خطاب به آنها گفت: امیدوارم در کنار هم بتوانیم کاری برای مردم انجام دهیم چراکه تنها خدمت به مردم است که باقی می ماند و از همین جا اعلام می کنم که ملاک من برای همکاری با تمام شما جز کارآمدی و تلاش چیز دیگری نخواهد بود و از شما می خواهم که به من ایده بدهید و از کارها انتقاد کنید تا با علمی تر کردن اقدامات و افزایش نوآوری برای ارتقای سازمان گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی باید سازمان مقابله و مبارزه با تخلفات کشور باشد، تصریح کرد: همانگونه که در سراسر دنیا جرم، تخلف و جنایت سه مقوله متفاوت است که سیستم دادرسی متفاوتی دارد، باید بحث جرم را از تخلف جدا کنیم.

معاون وزیر دادگستری با بیان این مطلب که داشتن رتبه دوم سلامت اداری برای سازمان تعزیرات حکومتی بسیار ارزشمند است، گفت: در یک ماه آینده باید برنامه ریزی برای یک سال سازمان انجام دهیم و مطالبی که در برنامه نباشد قطعا اجرایی نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مطالب مطرح شده از سوی حاضران در این نشست صمیمی را می توان در هشت بند خلاصه کرد، اظهار داشت: توسعه قوانین و مقررات از مطالبی بود که به آن اشاره کردید و در این زمینه باید کارگروهی تشکیل شود و من هم برای استفاده از مشورت بهترین افراد به شما کمک می کنم و در بخش اجرای احکام هم کار بسیاری داریم و به طور کلی هرچه احکام اجرایی شوند، ارزشمند تر است.

جمشیدی افزود: توسعه آموزش و تحقیقات نیز از مطالب مهمی است که مطرح شد و باید این اداره کل به سرعت متدلوژی و محتوا را در این بخش تصویب کند و در مورد توسعه منابع انسانی هم باید به دنبال توسعه سرمایه انسانی باشیم و نه نیروی انسانی چراکه افراد سرمایه های یک سازمان محسوب می شوند و باید به بهترین نحو از توانمندی آنها استفاده کنیم.

وی در ادامه از توسعه امکانات و تجهیزات و ساختار و تشکیلات سخن گفت و اظهار داشت: در مورد توسعه منابع مالی هم مطالب بسیاری مطرح شد باید تاکید کنم با توجه به اینکه سازمان یک بودجه ثابت و یک بودجه دریافتی از محل جریمه ها دارد، استان هایی که براساس آمار طی دو سال گذشته اجرای حکم بیشتری داشتند، در اولویت قرار می گیرند و بیشتر به آنها توجه می کنیم چون تلاش بیشتری داشتند.

رییس سازمان تعزیات حکومتی گفت: در مورد برنامه قضات الکترونیک نیز ظرف سه ماه در بخش نرم افزار و ظرف ۶ ماه آینده در مورد یکپارچه سازی، اجرایی می شود و به همین منظور تمامی مدیران باید مسلط به مهارت های هفتگانه ICDL باشند.

جمشیدی در پایان بر لزوم توسعه بازرسی و نظارت با رویکرد جدید تاکید کرد و مجلس شورای اسلامی را ظرفیت عظیمی برشمرد که باید از آن به خوبی استفاده کرد.

در ابتدای این جلسه، حجت السلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، رزم نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و علی مژدهی رئیس پیشین سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.