جذب ۷۲ درصد اعتبارات مشاغل خانگی استان سمنان در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سه شنبه در دیدار با فعالان بخش کارگری شهرستان شاهرود در محل فرمانداری، بیان داشت: تاسیس کمیسیون کار و کارگری برای پیگیری امور مربوط به کارگران چه در حوزه های درمانی و چه در حیطه تامین اجتماعی گامی مهم در ارتقای سطح کیفی زندگی کارگری است.

وی افزود: روز کارگر بهانه ای است تا از تک تک کارگران و زحمتکشان جامعه در همه حوزه های تولیدی و اقتصادی تشکر کرد و امیدار بود تا در سال همدلی و همزبانی مورد تاکید مقام معظم رهبری بتوان دغدغه های این قشر را مرتفع ساخت.

کارگران خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند

معاون استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه کارگران خط مقدم اقتصاد مقاومتی هستند، گفت: اگر بخواهیم تولید را در کشور تقویت کنیم باید کارگرانی بدون دغدغه هایی نظیر امنیت شغلی، آسایش و بیمه درمانی داشته باشیم

هاشمی با اشاره به سخنان مقام رهبری در جمع زائران حرم رضوی به مناسبت سال نو، بیان داشت: تاکیدات رهبری بر تولید داخلی است لیکن باید گفت شما کارگران هستید که چرخ اقتصاد تولید محور داخلی را به حرکت در می آورید.

وی خطاب به تشکل های کارگری شهرستان شاهرود، گفت: امروز خودکفایی و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی که در مذاکرات هسته ای نیز به وضوح دیده شد، مرهون تلاش های شما کارگران عزیز است.

برخی صنایع شاهرود نیمه تعطیلی و یا تعطیل هستند

هاشمی ادامه داد: اگر کارخانه، صنایع و امکانات، موجود، اما نیروی کار نباشد در اقتصاد ملی هیچ کاری از پیش برده نمی شود.

هاشمی با بیان اینکه کارهای خوبی در دولت یازدهم برای کارگران انجام شده است، گفت: امروز شهرستان شاهرود بیش از۷۲درصد از اعتبارات مشاغل خانگی استان را جذب کرده است که این مهم نشان دهنده تلاش مسئولان برای رونق اقتصاد خانگی و تقویت زیرساخت ها برای ماندگاری روستائیان است.

وی بیان داشت: متاسفانه برخی صنایع در شهرستان شاهرود با مشکل نیمه تعطیلی و یا تعطیلی مواجه هستند لیکن می بایست تدابیری اندیشید تا چرخ این کارگاه های تولیدی از حرکت باز نایستد.

بیکاری و خشکسالی دو دغدغه مهم شهرستان شاهرود

معاون استاندار سمنان افزود: بیکاری در شرق استان نسبت به غرب بیشتر نمود پیدا می کند چرا که غرب استان هم به مرکز کشور و پایتخت نزدیکتر است و هم به واسطه این نزدیکی، بسترها برای جذب سرمایه گذار در این مناطق مهیاتر از شرق استان به نظر می رسد.

وی دو دغدغه اساسی را برای برنامه های دولت در شهرستان شاهرود طی زمان های باقی مانده از سال۹۴، عنوان کرد و گفت: در کنار برگزاری اجلاسیه شهدا، سفر هیئت دولت در روزهای آتی، برنامه ششم توسعه و ... دو دغدغه در شهرستان وجود دارد که یکی بحران کم آبی و خشکسالی و دیگری بیکاری و رفع موانع کاری در شهرستان هستند.

هاشمی بیان داشت: در کنار کمبود منابع آبی زیر زمینی، سفره های آب آشامیدنی و کمبود بارش ها، بحث رفع بیکاری و اشتغالزایی پایدار در شهرستان شاهرود در برنامه های دولت طی سالجاری گنجانده شده است.

امنیت شغلی یکی از دغدغه های اصلی کارگران است

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود ادامه داد: بیکاری به هرحال مشکلی است که باید برای آن راهکارهایی تدبیر کرد اما یکی از دغدغه های اصلی کارگران امروزه بحث امنیت شغلی است که می بایست به صورت جدی به آن رسیدگی کرد.

هاشمی با اشاره به اقدام دولت یازدهم در راستای اشاعه امید به بخش کارگری کشور، بیان داشت: دیگر اقدام در خور توجه دولت تدبیر و امید طرح نظام جامع سلامت است که به واقع از آن می توان به عنوان یک اتفاق مبارک در بخش صنعت و کارگری کشور نام برد.

وی خطاب به کارگران شاهرودی عنوان کرد: امروزه همه مستحضرید که در کنار همه تلاش های دولت، عدم وجود نقدینگی و رکود، مشکلاتی را برای برخی کارگاه های صنعتی ما بوجود آورده است لیکن از شما انتظار داریم با صبوری بیشتر دست به دست هم دهید تا چرخ تولیدات اقتصادی داخلی همچنان بچرخد.

هاشمی افزود: ما نیز مانند شما از برخی مطالبات و معوقات پرداخت نشده به بخش های کارگری مطلع هستیم و در همین راستا تمام تلاش خود را برای رفع موانع موجود به کار می بندیم لذا تاسیس کمیسیون کارگری شهرستان از جمله این اقدامات است.

در ادامه جلسه نمایندگان تشکل های کارگری شهرستان شاهرود موارد و موانع کسب و کار کارگری در اقتصاد شرق استان مانند بیمه بیکاری، طرح توسعه سلامت، معوقات، امنیت شغلی و ... را مطرح کردند.

بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی رفع موانع شغلی کارگران شهرستان شاهرود از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بودند.

۲۵ تشکل کارگری در شهرستان شاهرود فعال هستند، از این تعداد ۱۳تشکل انتخابات درونی خود را برای تعیین اعضا و نمایندگان انجام داده اند.