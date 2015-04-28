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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

اجرای طرح "سپاس از معلم" در ۶۰ هزار مدرسه

اجرای طرح "سپاس از معلم" در ۶۰ هزار مدرسه

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی گفت: طرح سپاس از معلم از ۱۲ تا ۱۹ اردیبهشت ماه در ۶۰ هزار مدرسه اجرا می شود.

اردشیر دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح "سپاس از معلم" در هفته معلم  از ۱۲ تا ۱۹  اردیبهشت ماه اجرا می شود.

وی افزود:دانش آموزان تشکل های فرزانگان و پیشتازان در  کلاس های درس حضور می یابند و از معلمان و تمام کسانی که  که در کار تعلیم و تربیت فعالیت می کنند  تقدیر و تشکر می کنند.

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی بیان کرد:دانش آموزان در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت با حضور در ساختمان وزارت آموزش و پروش با گل و شیرینی از همکاران فرهنگی تشکر می کنند.

وی یاد آور شد: برای هفته معلم مدارس آذین بندی می شوند و  و نمایشگاه هایی برگزار می شود.

دهقانی  بیان کرد:تعداد ۲۰ هزار تشکل فرزانگان و پیشتازان در ۲۰ هزار مدرسه وجود دارد  که طرح سپاس از معلم را تحت پوشش قرار می دهند.

وی تاکید کرد: ما می خواهیم طرح "سپاس از معلم "را به مدارس و اداره های دیگر هم تسری بدهیم  لذا به دانش آموزان فرزانگان و پیشتازان گفته ایم تا به جز مدرسه ای که هستد و این طرح را اجرا می کنند در ۳ گروه ۱۲ نفره در مدارس دیگر هم حضور یابند و از مدیران مدرسه تشکر کنند لذا طرح سپاس در ۶۰ هزار مدرسه در هفته معلم اجرا می شود.

 

کد مطلب 2564122
مهناز قربانی مقانکی

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