كمك ۳۶ ميليارد ريالي حاميان به ايتام تحت حمایت کمیته امداد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شاهجاني اظهار داشت: حاميان نيكوكار همه ساله با هدف دلجويي و تقسيم شادي هاي خود در ديداري چهره به چهره از فرزندان معنوي خود ديدار مي كنند.

وي افزود: رسيدگي و كمك به نيازمندان و به خصوص ايتام در دين مبين اسلام مورد تأكيد ويژه قرار گرفته است.

معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد استان تهران با اشاره به كمك هاي نقدي و غيرنقدي حاميان نيكوكار گفت:خيرين نيكوكار در ديدار از فرزندان معنوي خود، ضمن تفقد و دلجويي از آنان به رسم ترويج سنت حسنه انفاق و نيكي در اقدامي خداپسندانه ۸ ميليارد و ۴۴۵ ميليون و ۲۰۴ هزار و ۶۰۰ ريال به صورت نقدي و غيرنقدي اهداء نمودند.

وي تصريح كرد: همچنين ۲۷ ميليارد و ۹۷۸ ميليون و ۵۵۵ هزار و ۷۰۱ ريال در قالب سبد عيدانه به صورت نقدي و غيرنقدي توسط حاميان اكرام و محسنين، اصناف و حاميان حقوقي اهداء و ميان خانواده هاي ايتام و محسنين تحت حمايت توزيع شد.

شاهجاني مجموع كمك هاي اهدايي حاميان نيكوكار، اصناف و ساير خيرين نيكوكار را در راستاي اجراي طرح شوق ديدار و برنامه سبد عيدانه سال نو ۳۶ ميليارد و ۴۲۳ ميليون و ۷۲۰ هزار و ۳۰۱ريال ذكر كرد.