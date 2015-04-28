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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

كمك ۳۶ ميليارد ريالي حاميان به ايتام تحت حمایت کمیته امداد تهران

كمك ۳۶ ميليارد ريالي حاميان به ايتام تحت حمایت کمیته امداد تهران

معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد تهران گفت: حاميان نيكوكار بيش از ۳۶ ميليارد ریال به ايتام و خانواده هاي محسنين تحت حمايت كمك كردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شاهجاني اظهار داشت: حاميان نيكوكار همه ساله  با هدف دلجويي و تقسيم شادي هاي خود در ديداري چهره به چهره  از فرزندان معنوي خود ديدار مي كنند.

وي افزود: رسيدگي و كمك به نيازمندان و به خصوص ايتام در دين مبين اسلام مورد تأكيد ويژه قرار گرفته است.

معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد استان تهران با اشاره به كمك هاي نقدي و غيرنقدي حاميان نيكوكار گفت:خيرين نيكوكار در ديدار از فرزندان معنوي خود، ضمن تفقد و دلجويي از آنان به رسم ترويج سنت حسنه انفاق و نيكي در اقدامي خداپسندانه ۸  ميليارد و ۴۴۵ ميليون و ۲۰۴ هزار و ۶۰۰ ريال به صورت نقدي و غيرنقدي اهداء نمودند.

وي تصريح كرد: همچنين ۲۷ ميليارد و ۹۷۸ ميليون و ۵۵۵ هزار و ۷۰۱ ريال در قالب سبد عيدانه به صورت نقدي و غيرنقدي توسط حاميان اكرام و محسنين، اصناف و حاميان حقوقي اهداء و  ميان خانواده هاي  ايتام و محسنين تحت حمايت توزيع شد.

شاهجاني مجموع كمك هاي اهدايي حاميان نيكوكار، اصناف و ساير خيرين نيكوكار را در راستاي اجراي طرح شوق ديدار و برنامه سبد عيدانه سال نو ۳۶ ميليارد و ۴۲۳ ميليون و ۷۲۰ هزار و ۳۰۱ريال ذكر كرد.

 

کد مطلب 2564128
مهناز قربانی مقانکی

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