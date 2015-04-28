حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته ۶۴ ورزشکار قمی در مسابقات مهم برون مرزی سبب کسب افتخار برای ورزش قم شده‌اند و یک نماینده در پارآسیایی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ نیز داشته‌ایم.

وی افزود: اکنون تجلیل از افتخارآفرینان ورزش قم و قدردانی ازتلاش ارزنده آن‌ها در کسب افتخار برای دیار کریمه اهل بیت(س) را وظیفه خود می‌دانیم و در مراسمی که قرار است ۱۰ اردیبهشت‌ماه و با حضور مسئولان استانی و کشوری در قم برگزار شود، از این عزیزان قدردانی می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان قم گفت: حمایت‌های استاندار قم در تشویق قهرمانان و حمایت از رشد و پیشرفت ورزش قم در عرصه‌های مختلف نقش قابل توجهی در پیشرفت و مدال آوری ورزشکاران قمی داشته است.

عابدی بیان داشت: این مراسم باشکوه بی‌تردید موجب افزایش انگیزه قهرمانان نامدار ورزش قم برای تلاش به منظور کسب افتخار بیشتر خواهد شد و به افزایش تعداد مدال‌های بین المللی در سال ۹۴ امیدوار هستیم.

وی عنوان کرد: جشن تجلیل از قهرمانان ورزش قم در مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی و همچنین پارآسیایی با حضور دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام صالحی منش استاندار قم و سایر مسئولان استانی از ساعت ۱۶ و ۳۰ روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه در تالار معصومیه استانداری قم برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: در این مراسم قهرمانانی که در مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی مدال گرفته‌اند مورد قدردانی قرار می‌گیرند و این تجلیل در مورد ورزشکاران مدال آور در مسابقات کشوری انجام نمی‌شود.