کارآمدی مهم ترین شاخص برای انتخاب مدیران جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، ابراهیم رضایی بابادی در نشست مشترک با رئیس سازمان هواشناسی کشور و مدیرکل جدید سازمان هواشناسی استان، اظهار داشت: متأسفانه برخی با توجه به منافع شخصی خویش به دنبال برجسته کردن مسایلی همچون زادگاه مدیر و اینکه وی اهل کدام استان است، هستند که بدیهی است تصمیم گیری بر اساس این معیارها غیرعقلانی است.

وی در ادامه اظهار کرد: توانایی های مدیریتی نقشی تعیین کننده در موفقیت یک مجموعه دارد و در شرایط مالی و امکاناتی یکسان یک مدیر توانمند می تواند راندمان کاری به مراتب بالاتری داشته باشد.

وی در ادامه با تجلیل از زحمات مدیرکل قبلی سازمان هواشناسی استان بیان کرد: مدیریت ارشد استان همانگونه که از قاسمی حمایت کرده است از شاهرخ پارسا مدیر جدید این مجموعه نیز حمایت های لازم را به عمل می آورد.

در دنباله این نشست رئیس سازمان هواشناسی کشور راه اندازی شبکه پایش ریزگردها را یکی از مهم ترین برنامه های این سازمان در سال جاری دانست و گفت: ریزگردها تبدیل به یک موضوع بسیار مهم در کشور شده اند و سازمان هواشناسی قصد دارد به گردآوری لحظه ای اطلاعات پیرامون مسیر عبور ریزگردها و غلظت آن ها در هر نقطه از کشور بپردازد.

داوود پرهیزکار افزود: این سازمان با امکانات و تجهیزات مدرنی که در اختیار دارد می تواند از قبل ورود ریزگردها، مسیر عبور و میزان غلظت آن ها در هر منطقه را پیش بینی کرده و اطلاعات ضروری را در کمترین زمان ممکن در اختیار هموطنان قرار دهد.

وی اجرایی شدن این برنامه را مستلزم همکاری سازمان محیط زیست و مدیران ارشد استان ها دانست.