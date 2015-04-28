۱۳ هزار و ۴۹۳ معلم نمونه تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نظری در نشست خبری روز سه شنبه که به مناسبت هفته معلم برگزار شد، گفت: انتخاب معلمان نمونه تنها پروژه ای است که از سطح مدرسه آغاز می شود و با نظارت و کنترل عوامل اجرایی مدرسه آن را اجرایی می کنیم.

وی افزود: دانش آموزان مدرسه بر اساس فرم های طراحی شده نظرات خود را در خصوص سطح علمی، مسئولیت پذیری و مدیریت معلم در کلاس درس اعلام می کنند و شورای مدرسه به عنوان مهمترین رکن مدرسه برای همکارانی که تمایل دارند در این رقابت شرکت کنند نظرات را ارایه می دهند و این دیدگاه ها امتیازی می شود که سرنوشت فرهنگیان را برای نمونه شدن رقم می زند.

نظری با بیان اینکه سی و یکمین بزرگداشت مقام معلم در سال جاری برگزار می‌شود، افزود:‌ از نقطه نظرات حدود ۲۰ هزار نفر استفاده کردیم و جلسات متعددی برای تقویت و کیفیت‌بخشی به این شیوه‌نامه برگزار شد و تلاش کردیم ابهام یا مشکلاتی در تدوین این شیوه‌نامه وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه کف امتیاز انتخاب معلمان نمونه در سال جاری افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: کف امتیاز برای منطقه ۲۸۰، برای استان ۳۳۰ و برای کشور ۳۹۰ امتیاز است.

نظری تصریح کرد: امسال برای معلمان در سطح منطقه ۱۷ هزار نفر، استان ۷۰۴ نفر و کشوری ۴۴ نفر ظرفیت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: از ۴۴ معلم نمونه کشوری ۳۰ نفر مرد به عبارتی ۶۸.۱۸ و تعداد ۱۴ نفر زن معادل ۳۱.۸۰ درصد هستند و در سه حیطه دانش، مهارت و ارزش معلمان نمونه انتخاب شده اند.

قائم مقام وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم با اشاره به ۲۵ شاخص برای انتخاب معلمان نمونه اظهار کرد: در حیطه دانش معیارهایی همانند مقاله، مدرک تحصیلی، تسلط به زبان، فعالیت های پژوهشی مدنظر است و در حیطه مهارتی شاخصه ای همچون اختراع و اکتشاف، کسب رتبه در مسابقات علمی، فرهنگی و هنری، کسب رتبه در الگوی روش های تدریس برتر، مهارت در خصوص فناوری های هفت گانه و فناوری های نوین آموزشی مدنظر است.

وی معیارهایی چون حفظ قرآن، جانبازی، حضور در جبهه، عضویت در بسیج و تدریس در مناطق چندپایه عشایری و محروم را در این انتخاب موثر دانست .

نظری گفت: از میان ۴۴ معلم برگزیده ۲ نفر حافظ قرآن، ۶ نفر حافظ بخشی از قرآن، ۸ نفر با سابقه حضور در جبهه، ۲ نفر جانباز، ۳۲ نفر عضو بسیج، یک نفر خانواده شهید و ۴۰ نفر با سابقه تدریس در مناطق محروم عشایری و چندپایه هستند.

قائم مقام وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم در نشست خبری بیان کرد: در سطح منطقه شش هزار و ۸۴۶ معلم زن معادل ۵۳.۷ درصد، ۵ هزار و ۹۲۴ معلم مرد معادل ۴۶.۳ درصد، در سطح استان ۲۵۰ معلم زن یعنی ۳۷.۸ درصد، ۴۱۱ معلم مرد به معادل ۶۲.۲ درصد و در سطح کشوری از مجموع ۴۴ معلم برگزیده ۱۴ نفر زن معادل ۳۲ درصد و ۳۰ نفر مرد معادل ۶۸ درصد برگزیده اعلام شدند.

به گفته وی، در مجموع ۷۱۲۸ معلم زن معادل ۵۲.۸ درصد و شش هزار و ۲۵۸ مرد معادل ۴۷.۲ درصد برگزیده انتخاب شده اند که در مجموع ۱۳ هزار و ۴۹۳ معلم در سطح منطقه، استان و کشور برگزیده و انتخاب می شوند.

وی با اشاره به عناوین هفته معلم بیان کرد: روز شنبه ۱۲ اردیبهشت "معلم، سیره عمومی و اندیشه مطهر" یک شنبه ۱۳ اردیبهشت "معلم، زمینه ساز همدلی و همزبانی" دوشنبه ۱۴ اردیبهشت "معلم، خانواده و سبک زندگی ایرانی و اسلامی"سه شنبه ۱۵ اردیبهشت "معلم و پیشکسوتان تعلیم و تربیت"چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت معلم، "بصیرت و تجدید میثاق با ولایت" پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت "معلم، مظهر ایثار و پایمردی " جمعه ۱۸ اردیبهشت "معلم،دانش آموز و جامعه منتظر" نامگذاری شده است.

نظری با اشاره به برنامه های هفته ی معلم اظهار کرد: تجدید پیمان فرهنگیان به همراه وزیر آموزش و پرورش را با آرمان‌های امام خمینی(ره) در روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه داریم.

وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش قبل از خطبه‌های نمازجمعه سخنرانی خواهند داشت بیان کرد: مراسم سپاس از معلم را با حضور وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس شهر تهران خواهیم داشت.

قائم مقام وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم تصریح کرد: دیدار جمعی از فرهنگیان مناطق، استان‌ها، اعضای شورای معاونین وزارتخانه و هیئت رئیسه دانشگاه فرهنگیان و رجایی با مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۶ اردیبهشت، برگزاری مراسم بزرگداشت استاد مطهری برسر مزار ایشان توسط آموزش و پرورش استان قم و دیدار وزیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان تعلیم و تربیت از جمله برنامه‌های در دستور کار است.