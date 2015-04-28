کیفی بخشی به آموزش توجه به معلمان را می طلبد

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگارمهر، افزود: معلمان موتور محرک جامعه هستند و آنها در توسعه علم و دانش نقش آفرینی دارند و در این راستا این سازمان برنامه های متنوعی برای تجلیل از معلمان زحمتکش پیش بینی کرده است.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت:سازمان آموزش و پرورش یک نهادی است که بیشترین ارتباط را با دولت و مردم دارد و در این راستا هماهنگی و همدلی در این مجموعه دیده شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، معلمان با نقشی که در جامعه دارند در تحقق شعار سال بسیار مثمر ثمر هستند و خوشبختانه معلمان هم در تحقق این شعار بسیار پشقدم هستند.

تمجیدی بر توسعه کیفی آموزش اشاره کردویاد آورشد: ما باید به کیفیت آموزشی برسیم و در این راستا برنامه ریزی های لازم در سالجاری تدوین شده است.

وی افزود: معلمان ستون و محوراصلی در آموزش و پرورش هستند و در این راستا تقدیر از روز معلمان نباید مختص یک هفته روز معلم باشد بلکه باید در تمام مقتضیات زمانی مقام این بزرگان ارج نهاده شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت معلمان جایگاه بسیار ویژه ای در جامعه دارند و زحمتی که معلمان می کشند بسیار سخت است و ما باید قدر این معلمان دلسوز را بدانیم.

تمجیدی تصریح کرد: باید جایگاه معلمان در جامعه حفظ شود و برنامه هادر این روز از ۱۲ اردیبهشت ماه شروع و تا ۱۸ ادامه دارد .

وی افزود: این برنامه ها در مرکز استان، شهرستانها و روستاها برگزار می شود.