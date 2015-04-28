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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۲۴

زادهوش اعلام کرد:

گزارش شهر رویاها تکمیل شد/ سوال از شهردار در اولین جلسه علنی

گزارش شهر رویاها تکمیل شد/ سوال از شهردار در اولین جلسه علنی

اصفهان - مخبر شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: گزارش شهربازی رویاها تکمیل شده است و با توجه به نتایج به دست آمده در اولین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در این خصوص از شهردار سوال می‌شود.

عدنان زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل آخرین جلسه کمیته تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها در روز گذشته  اظهار داشت: گزارش تهیه شده از سوی این کمیته در بهمن ماه سال گذشته آماده شده و روز گذشته مورد بررسی نهایی قرار گرفته است.

وی دلیل تاخیر در بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها را بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ شهرداری عنوان کرد و افزود: بر این اساس در اولین جلسه علنی گزارش به دست آمده از شهربازی رویاها اعلام عمومی خواهد شد و نتایج آن در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

مخبر کمیته تحقیق و تفحص از شهر بازی رویاها و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در راستای گزارش‌های به دست آمده در اولین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان از شهردار اصفهان سوال خواهد شد، ادامه داد: سوالاتی دراین خصوص از سوی اعضای شورا طرح شده و از شهردار پرسیده خواهد شد.

وی افزود: نحوه سوال از شهردار به صورت کتبی خواهد بود و در اولین جلسه علنی اجرایی خواهد شد.

زادهوش با بیان اینکه شهردار اصفهان هر گونه اطلاع رسانی در خصوص روند پیشرفت تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها و طرح این مسایل در رسانه‌ها را به گونه‌ای فعالیت سیاسی می‌داند، افزود: در این راستا سیاست شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص این پروژه حرکتی اصولی و به دور از جنجال است.

کد مطلب 2564138

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