گزارش شهر رویاها تکمیل شد/ سوال از شهردار در اولین جلسه علنی

عدنان زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل آخرین جلسه کمیته تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها در روز گذشته اظهار داشت: گزارش تهیه شده از سوی این کمیته در بهمن ماه سال گذشته آماده شده و روز گذشته مورد بررسی نهایی قرار گرفته است.

وی دلیل تاخیر در بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها را بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ شهرداری عنوان کرد و افزود: بر این اساس در اولین جلسه علنی گزارش به دست آمده از شهربازی رویاها اعلام عمومی خواهد شد و نتایج آن در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

مخبر کمیته تحقیق و تفحص از شهر بازی رویاها و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در راستای گزارش‌های به دست آمده در اولین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان از شهردار اصفهان سوال خواهد شد، ادامه داد: سوالاتی دراین خصوص از سوی اعضای شورا طرح شده و از شهردار پرسیده خواهد شد.

وی افزود: نحوه سوال از شهردار به صورت کتبی خواهد بود و در اولین جلسه علنی اجرایی خواهد شد.

زادهوش با بیان اینکه شهردار اصفهان هر گونه اطلاع رسانی در خصوص روند پیشرفت تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها و طرح این مسایل در رسانه‌ها را به گونه‌ای فعالیت سیاسی می‌داند، افزود: در این راستا سیاست شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص این پروژه حرکتی اصولی و به دور از جنجال است.