به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی در جلسه علنی امروز مجلس و درنطق میان دستور، با اشاره به تداوم مشکلات جامعه فرهنگیان اظهار داشت: فرهنگیان همان‌هایی هستند که هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود از خرمن با ارزش وجودشان کسی‌ استفاده نکرده است؛ ‌ تکریم تنها در هفته معلم و طرح رتبه‌بندی و بیمه طلایی نباید ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: اگر در فکر کار انقلابی هستید، پیشنهاد می‌کنم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را با وزارت آموزش و پرورش ادغام کرده و به دغدغه شریف‌ترین افراد جامعه برای همیشه پایان دهید.

خسروی تصریح کرد: در راستای یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، کاهش هزینه‌ها، استفاده بهینه از امکانات موجود و دلایل بی شمار دیگر در بیش از ۵۰ کشور دنیا طرح ادغام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت آموزش و پرورش اجرا شده است و در سنوات گذشته نیز مطالعات اولیه توسط مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آموزش و تحقیقات انجام گرفته که می‌تواند مبنای این اقدام شایسته قرار گیرد.

نماینده مردم سمنان و مهدیشهر در ادامه نطق میان دستور خود به روند مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: جریان مذاکرات ایران در چه مرحله ای است و در چه مداری در حال حرکت است؟ گروهی در القای این تفکر هستند که وانمود کنند دموکرات ها بر کاهش فشار بر ایران و جریان جمهوری‌خواه به دنبال افزایش فشار و گزینه نظامی است، اما لازم است بدانیم هر دو جریان دموکرات و جمهوری‌خواه براندازی، سلطه بر منابع و حاکمیت بر کشور را دنبال می‌کنند.

وی افزود: لازم است بدانیم آمریکا به مذاکره نیازمند است نه به توافق؛ جهان پر از تجربه‌های بشری است که ملت های مختلف در طول اعصار گوناگون گذشته بر روی هم انباشته اند؛ به یاد داشته باشیم که اگر بیاموزیم، الگوی دیگران و اگر نیاموزیم عبرت دیگران خواهیم شد. در حالی که همه مسائل مذاکرات محرمانه اعلام شده و باوجود قول و قرار مسئولان مذاکره کننده که قرار شد جزئیات را با مردم در میان بگذارند، تا این لحظه از انجام آن امتناع می‌کنند.

خسروی تاکید کرد: ما در مقابل غرب نرمش قهرمانانه به خرج داده ایم و از بعد اقتصادی باید هزینه های این نرمش را مطالبه کنیم؛ صراحتا می گوییم نتیجه مذاکرات باید به تایید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد وگرنه ملت ایران در تاریخ وقایعی را دیده است که همواره به بانیان آن نفرین می‌فرستد.

نماینده مردم سمنان با بیان اینکه در جنگ هشت ساله و کودتاهای رنگارنگ مسائل هسته ای مطرح نبود اما دشمنی با آمریکا وجود داشت، گفت: مشکل ما با غرب راکتور هسته‌ای نیست؛ در حالی که در دنیا ۴۲۴ راکتور هسته ای در حال چرخش هستند و از این تعداد ۱۱۵ راکتور در آمریکا، ۱۲۵ راکتور در قاره آسیا، ۱۸۴ راکتور در قاره اروپا و یک راکتور در قاره آفریقا می چرخد، موضوع چرخش سانتریفیوژ ها و یک راکتور هسته ای در ایران تمام هم و غم دنیا شده است.

وی افزود: البرادعی در کتاب عصر فریب می نویسد «آژانس در آن مقطع مصر، کره جنوبی و ایران را ناقض NPT اعلام کرده بود، اما تنها پرونده ایران به شورای امنیت فرستاده شد و تنها ایران مجازات شد.»؛ در واقع NPT ابزار سیاسی امریکا برای اعمال فشار به ایران است. سوال مشخص از تیم مذاکره کننده هسته ای این است که اگر متن توافق‌نامه الزام آور نیست، آیا شما در نگارش متن پایانی قادر به تغییرات اعمال شده خواهید بود!؟

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس نهم اظهار داشت: چالش اصلی که امروز فراروی نسل های آینده ایران است، این است که چرا به راستی آمریکایی‌ها و نظام سلطه هر کدام با تعداد زیادی از نفرات در مذاکرات هسته ای شرکت می‌کنند؟ آمریکا با ۱۳۲ نفر، انگلیس با ۴۰ نفر، فرانسه با ۲۰ نفر، آلمان با ۱۸ نفر، روسیه با ۱۹ نفر، چین با ۱۹ نفر و اتحادیه اروپا با ۱۲ نفر و ایران تنها با تعداد بسیار اندکی از کارشناسان مذاکرات را ادامه می‌دهد.

خسروی ادامه داد: چرا ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایرانی از حقوقدانان، زبان‌شناسان، روانشناسان و اقتصاددانان و تا لحظات آخر از تیم فنی خالی بود!؟ چرا تا پایان مذاکرات هسته ای فقط عده ای خاص به جز شورای امنیت ملی، تعداد انگشت‌شماری از ریز مذاکرات خبر دارند؟ چرا در مذاکرات از تجارب تیم مذاکره‌کننده قبلی هیچ استفاده ای نشده است؟

وی همچنین با تشکر از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده هسته ای، گفت: آیا قدرت‌های استکباری خود را ضعیف‌تر می‌دانند و یا ما خود را موفق‌تر می‌دانیم؟ کاش مسند‌نشینان برای خنداندن بیگانگان به رعیت خود اخم نمی‌کردند. کاش به خاطر انتقاد، به بخش کثیری از مردم نسبت های ناروا نمی زدند.

وزارت خارجه دو مأمور خاطی سعودی را از عربستان مطالبه کند

نماینده مردم سمنان در مجلس، همچنین با اشاره به مسائل منطقه تصریح کرد: به حکام عربستان می‌گویم شاید بتوان بر سر نیزه تکیه داد، اما نمی‌توان بر روی سر نیزه نشست. این رفتار شما عاقبتی نخواهد داشت و از وزارت امور خارجه نیز انتظار داریم تا با احضار سفیر عربستان، در زمینه قانون استرداد مجرمان دو پلیس جنایتکار را مطالبه کند.

خسروی اضافه کرد: شایسته در نظام اسلامی نیست تا هم‌وطنانمان مورد ظلم واقع شوند و دولت مقابل، با وقت‌کشی تعلل ورزد. آیا بهتر نیست دو فوریت طرح نمایندگان در مجلس به تصویب برسد که دولت موظف به شکایت از پلیس عربستانی شود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی کرده و حق مظلوم را باز ستاند؟ اینجا ایران است و تمام دنیا دستگیری ریگی خائن و محاکمه وی را به خاطر داشته باشند.