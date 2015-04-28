به گزارش خبرگزاری مهر، «سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن گفت: قاهره همواره در تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی دارای روابط مستحکمی با آمریکا است و دو کشور برای مقابله با چالش های فرا روی خاورمیانه با یکدیگر هماهنگی سیاسی دارند.

وی درباره تفاهم هسته ای اخیر میان ایران و کشورهای ۱+۵ نیز گفت: مصر با توافق احتمالی میان ایران و کشورهای ۱+۵ بر این اساس که در موازنه قوا در منطقه تاثیرگذار است تعامل می کند، ایران همواره حامی منطقه عاری از سلاح هسته ای بوده است.

وزیر امور خارجه مصر همچنین این موضوع را که آمریکا از مصر درخواست کرده است تا تلاش کند ارائه پیش نویس قطعنامه ای به شورای امنیت درباره تعیین سقف زمانی برای مذاکرات میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین تا زمان امضای توافقنامه هسته ای با ایران به تعویق بیفتد، تکذیب کرد.

سامح شکری تاکید کرد که مصر تلاش های خود در جامعه جهانی در حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین خواه در سازمان ملل، شورای حقوق بشر یا در شورای امنیت و دیگر نهادهای جهانی را کاهش نداده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: هماهنگی در سطح استراتژیک میان مصر و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برقرار است و هدف آن برقراری امنیت در تمامی منطقه و خلیج فارس و تحقق امنیت ملی عربی است.

وزیر خارجه مصر درباره اوضاع لیبی نیز گفت: «برناردینو لیون» نماینده سازمان ملل متحد در تلاش برای دستیابی به راه حل سیاسی، توافقاتی را در مسائل مختلف کسب کرده است اما این موضوعات به توافق نهایی و موافقت تمامی طرف ها در لیبی نرسیده است.

سامح شکری در ادامه بر حمایت قاهره از تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی و حمایت از ارتش این کشور در مقابله با تروریسم تاکید کرد.