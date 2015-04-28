سردار کاظم مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اولویتهای امسال پلیس قم گفت: برنامه راهبردی برای توسعه کمی و کیفی، هوشمندسازی فضای اجتماعی جهت کنترل اجتماعی و پیشگیری از جرائم به صورت هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کلانتری ۱۱ در حوزه استحفاظی خود دوربین نصب کرده و داخل کلانتری با استفاده از مانیتور به پایش تصویری میپردازد، گفت: امسال در نظر داریم تمامی کلانتریها را داخل حوزه استحفاظیشان هوشمند کنیم.
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به برنامههای پلیس قم در سال ۹۴ افزود: تشکیل قرارگاه سرقت در سال ۹۴ یکی از برنامههای پلیس است که اولین جلسه آن برگزار شده که این قرارگاه هر هفته جلساتی را تشکیل داده و دارای قرارگاههای فرعی است که در این قرارگاه از ارگانها و نهادها دعوت به عمل میآید تا در جهت پیشگیری از سرقت تلاشهایی داشته باشند.
وی گفت: افزایش فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال ۹۴ از دیگر برنامههاست که در نوروز امسال ثابت شد که کارکنان پلیس بسیار محکم پای کار آمدهاند که موجب رشد ۳۰۰ درصدی کشفیات و قاچاق فروشان و کشف مواد مخدر شده است.
استمرار اقدامات امنیت اجتماعی
مجتبایی با بیان اینکه از دیگر برنامههای پلیس در سال جاری استمرار اقدامات امنیت اجتماعی است، افزود: امسال اقدامات امنیت اجتماعی به صورت مستمر انجام میشود که از این جمله میتوان به تشدید فعالیت قرارگاه ذوالفقار و قرارگاه خیبر اشاره کرد.
وی بیان کرد: گزارش فعالیتهای فضای سایبری، هم پوشانی و پشتیبانی مأموریتهای پلیسهای عملیاتی توسط یگان امداد و یگان ویژه، ایجاد پایانه کنترل اتباع خارجه و راه اندازی قرارگاه سیانت از کارکنان از دیگر برنامههای پلیس در سال جاری است.
جذب ۵۰۰ پلیس افتخاری
فرمانده انتظامی استان قم در خصوص جذب پلیس افتخاری افزود: پلیس افتخاری در سال جاری به ۵۰۰ نفر خواهد رسید که فعالیت پلیس افتخاری شامل کنترل، نظارت و تلاش در جهت اجتماعی کردن جرائم و همچنین ارائه اخبار و اطلاعات مورد نیاز پلیس است.
وی تأسیس اندیشکده دین و امنیت اجتماعی را از دیگر برنامههای پلیس عنوان کرد و گفت: پلیس در سالهای اخیر در زمینه تحقیق و پژوهشها و نگاه علمی به جرائم و کسب توفیقات در چاپ و نشر مجلات به مرحلهای رسیده است که اندیشکده دین و امنیت اجتماعی را برای حضور اساتید حوزه و دانشگاه به همراه پلیس تاسیس میکند که دارای نگاهی دینی و امنیتی است.
مجتبایی در خصوص اهداف پلیس در سال جاری افزود: نگاه راهبردی به مأموریتهای محوری، توسعه کمی و کیفی امنیت هوشمند، آمایش سرزمینی و تقویت کلانتریها و پاسگاههای راهنمایی و رانندگی، کنترل اجتماعی جرائم و آموزشهای فراگیر اجتماعی، افزایش رضایتمندی و صحت عمل کارکنان، گسترش کمی و کیفی فعالیتهای علمی و اجتماعی و قرآنی و ... از اهداف پلیس در سالجاری است.
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