اعتراف قاتل ۲۸ ساله به قتل پیرمرد ۷۰ ساله /سرقت انگیزه قتل

به گزارش خبرگزاری مهر ، اول اردیبهشت ۹۴ از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره درگیری در خیابان ولی عصر - کوچه فرشید به کلانتری ۱۰۵ سنایی اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در محل جوانی حدودا ۳۰ ساله با لباس آغشته به خون ضمن درگیری با فردی از ساکنان یک مجتمع مسکونی قصد فرار از محل را داشت که دستگیر و یک قبضه چاقوی آغشته به خون نیز از وی کشف شد.

با توجه به شواهد موجود ( لباس و چاقوی آغشته به خون بدست آمده از فرد دستگیر شده ) مأموران کلانتری به طبقه چهارم مجتمع مسکونی مراجعه کرده و با جسد پیرمردی ۷۰ ساله بنام ابراهیم روبرو شدند که با دهها ضربه چاقو به ناحیه گردن و پهلو به قتل رسیده بود.

پرونده در اداره دهم پلیس آگاهی

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

اظهارات خواهر و خواهرزاده مقتول

خواهر مقتول که در طبقه سوم ساختمان محل وقوع جنایت زندگی می کند در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: با شنیدن صدای درگیری از طبقه چهارم ( محل سکونت مقتول) بلافاصله با پسرم تماس گرفته و از او خواستم تا خودش را سریعا به خانه برساند و پس از آن بلافاصله با پلیس تماس گرفتم.

خواهرزاده مقتول نیز که با «محمد .» درگیر و مانع از فرار وی شده بود در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: زمانیکه مادرم به من زنگ زد و موضوع درگیری در داخل ساختمان را اطلاع داد به سرعت خود را به آنجا رساندم؛ در داخل ساختمان تنها من و مادرم در طبقه سوم و دایی بنده -مقتول- در طبقه چهارم زندگی می کنند و دو واحد دیگر -طبقه اول و دوم - خالی از سکنه است.

وقتی به در مجتمع رسیدم ناگهان جوانی با لباس آغشته به خون قصد فرار از داخل ساختمان را داشت که با او درگیر شدم؛ این شخص به قصد فرار، چاقویی را از زیر لباس خود خارج و حتی چند ضربه چاقو به سمت من پرتاب کرد و در ادامه قصد فرار به سمت بلوار کشاورز را داشت که مأموران او را دستگیر کردند.

متهم: قتل را اشکان انجام داده است

متهم دستگیر شده بنام محمد ( ۲۸ ساله ) پس از انتقال به اداره دهم عنوان داشت: یکی از دوستانم بنام اشکان اقدام به قتل پیرمرد کرده و من بیگناه هستم.

«محمد » در ادامه اظهارات خود مدعی شد: به همراه یکی از دوستانم بنام اشکان به محل حادثه آمدیم؛ اشکان برای مقتول موادمخدر از نوع تریاک آورده بود که ناگهان با مقتول درگیر شد و او را با چاقو زد؛ من نیز از ترس قصد فرار داشتم که در پایین ساختمان دستگیر شده اما اشکان موفق به فرار از محل شد.

تحقیقات پلیسی

با آغاز تحقیقات از خواهر و خواهرزاده مقتول، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی هیچگونه اعتیادی به هیچکدام از انواع موادمخدر نداشته است؛ بررسی تصاویر دوربین های مداربسته خارج ساختمان و چند مرکز خرید ( سوپرمارکت ) در محدوده وقوع جنایت نیز نشان داد که بر خلاف ادعای متهم مبنی بر متواری شدن فردی بنام اشکان، هیچگونه تصویری در این خصوص توسط دوربین های مداربسته ضبط نشده است.

در ادامه، کارآگاهان محل زندگی اشکان در منطقه سعادت آباد را شناسایی کردند؛ اشکان بعد از حضور در اداره دهم پلیس آگاهی منکر هرگونه اطلاع از وقوع جنایت شد.

اشکان در اظهارات خود عنوان داشت: محمد یکی از دوستان قدیمی‌ام است اما بیش از ۱۰ سال است که از وی هیچگونه اطلاعی ندارم.

با توجه به اظهارات اشکان مبنی بر کذب بودن اظهارات متهم، مواجهه حضوری مابین آنها نیز انجام شد و محمد پس از روبرو شدن با دوست قدیمی خود سرانجام در مورخه ۸ اردیبهشت ۹۴ به کذب بودن تمامی اظهارات خود اعتراف کرد و عنوان داشت که قتل را به تنهایی انجام داده است.

اعترافات متهم

«محمد » که دارای دو سابقه دستگیری به اتهام سرقت است، در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: بیش از ۵ سال است که به واسطه ارتکاب جرایم مرتبط با سرقت، همسرم متارکه کرده است و طی این مدت هیچ اطلاعی از سرنوشت وی و فرزندم ندارم؛ از حدود سه ماه پیش، شب ها در خوابگاه روبروی محل وقوع جنایت زندگی می کردم تا اینکه مدیر خوابگاه متوجه سرقت وسایل شخصی سایر افراد داخل خوابگاه توسط من شد و به همین دلیل در مورخه ۳۰ فروردین ۹۴ مرا از خوابگاه اخراج کرد.

طی مدتی که به خوابگاه رفت و آمد داشتم، اطلاع پیدا کرده بودم که چند واحد مسکونی در مجتمع مسکونی روبروی خوابگاه خالی از سکنه است و در سایر واحدها نیز تنها یک پیرمرد در طبقه چهارم و یک پیرزن با پسرش در طبقه سوم زندگی می کنند و طبقه پنجم ساختمان نیز خالی از سکنه است. به همین علت در مورخه ۳۰ فروردین ۹۴ و پس از اخراج از خوابگاه به عنوان مأمور اداره گاز وارد ساختمان شده و مخفیانه خودم را به طبقه پنجم ساختمان رسانده و آنجا را برای استراحت و زندگی انتخاب کردم !! دو شب در طبقه پنجم ساختمان به صورت مخفیانه زندگی کردم و طی این مدت برخی از وسایل استراحت خود- پتو ، موادغذایی و ... - را از طبقه چهارم - محل زندگی مقتول- تهیه کرده بودم.

متهم در خصوص زمان وقوع جنایت نیز به کارآگاهان گفت: شب حادثه برای برداشتن مواد غذایی به داخل خانه مقتول رفته بودم که در زمان خروج در مقابل درب آپارتمان با مقتول چهره به چهره شدم؛ مقتول شروع به سر و صدا کرد و با چسبیدن به من مانع از فرارم از داخل ساختمان شد؛ من نیز با چاقویی که داشتم چندین ضربه به ناحیه گردن و پهلوی پیرمرد زده و زمانی که پیرمرد بر روی زمین افتاد به پایین ساختمان آمدم و هنگام خروج از ساختمان مجددا با یک جوان درگیر شد.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر شد و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.