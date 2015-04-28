به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان استان، اردوی انتخابی تیم ملی ووشو جوانان کشور در قسمت آقایان و بانوان در تهران آغاز شد و ووشو کاران استان در رقابت با ۱۰۴ ورزشکار از سراسر کشور موفق به حضور در تیم ملی شدند.

در قسمت آقایان، مهدی مختارپور، شاهین بنی طالبی و عرفان صفر پور با درخشش در اولین اردوی تیم ملی موفق به کسب سهمیه حضور در تیم جوانان شدند.

در قسمت بانوان نیز نیلوفر مختارپور و نازنین بازدار در رقابت با ۵۲ ورزشکار از سراسر کشور سهمیه حضور در تیم ملی ووشو جوانان کشور را به دست آوردند.

ووشو کاران استان با همراهی تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا که مرداد ماه سال جاری در چین برگزار می شود، شرکت می کنند.