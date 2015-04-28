تقدیر از ۵۰ استاد دانشگاه با حضور وزیر علوم

محسن تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در روز بزرگداشت معلم، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مجتبی شریعتی نیاسر معاون وزیر علوم از ۵۰ استاد برجسته دانشگاه شیراز تقدیر می شود.

وی با بیان اینکه انتخاب اساتید برجسته در تمامی رشته های تحصیلی خواهند بود افزود: امیدوارم بابرگزاری این همایش اساتید و دانشجویان را بیشتر با ابعاد مختلف شخصیتی استاد شهید مرتضی مطهری آشنا کنیم.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز اضافه کرد: قطعا سیره و روش زندگی این عالم بزرگ و استاد برجسته می تواند سرمشق و الگوی اساتید و معلمانی باشد که وظیفه تعلیم و تربیت انسانها را بر عهده دارند.

تقوی دربخش دیگری ازسخنان خود به برگزاری همایش بزرگداشت نیم قرن فعالیت دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز اشاره کرد و افزود: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز در سال ۱۳۴۳ با سه رشته مهندسی برق، مهندسی شیمی و مهندسی راه و ساختمان و پنج استاد و ۴۰دانشجو کار خود را آغاز کرد.

معاون آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز ادامه داد: این دانشکده هم اکنون به چهار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشکده مهندسی، مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی ، نفت و گاز با حدود ۱۵۰ عضو هیئت علمی و سه هزار و ۶۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارتقا یافته است.

وی یادآور شد: این همایش نیز باحضور معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری روز ۹ اردیبهشت سال جاری در تالار همایش رازی دانشکده مهندسی شیراز برگزار خواهد شد.