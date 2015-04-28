۲۰۰ هزار عكس و ۳۸۰۰ ساعت فيلم ویژه شهدای استان سمنان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری ستاد كنگره سه هزار شهید استان سمنان، محمد باقر جواهری از جمع آوری ۲۰۰ هزار عكس و ۳۸۰۰ ساعت فیلم در ستاد كنگره سه هزار شهید استان سمنان خبر داد و افزود: عكس‌ها پس از جمع‌آوری و اسكن شدن، بر اساس پارامتر‌های مشخص موضوع‌بندی و تفكیك میشوند و سپس تک‌تک عكس‌ها بازخوانی شده و نوع عملیات، منطقه عملیات، زمان و مكان و حتی رزمندگان و شهدای داخل عكس نیز شناسایی میشوند و سپس برای عكس‌ها شناسنامه صادر می شود.

وی بابیان اینكه تاکنون ۷۰ درصد كار در حوزه جمع‌آوری و بازخوانی عکس‌ها انجام‌شده است، افزود: كار دیگری كه روی عکس‌ها صورت میگیرد، كار سوژه یابی است، عكس‌ها و تصاویری كه سوژه مهم و خاصی دارند و یا اتفاق خاصی را نشان میدهند نیز جداگانه موردبررسی قرار می‌گیرند.

مسئول كمیته جمع‌آوری ستاد كنگره سه هزار شهید استان سمنان ادامه داد: یك بخش دیگر فعالیت‌ها در این كمیته در خصوص جمع‌آوری فیلم‌های حوزه دفاع مقدس، شهید و شهادت است كه تاکنون قریب به سه هزار و ۸۱۱ ساعت فیلم جمع‌آوری‌شده است.

جواهری خاطرنشان كرد: فیلم‌ها نیز مانند عكس‌ها، پس از جمع‌آوری و بازخوانی بر اساس پارامتر‌های مشخص موضوع‌بندی و تفكیك می شوند و نوع عملیات، منطقه عملیات، زمان و مكان و حتی رزمندگان و شهدای داخل عكس نیز شناسایی میشوند و سپس برای آنها شناسنامه صادر می شود.

وی اضافه كرد: نزدیك به دو سال است كه روی فیلم‌ها كار بازخوانی در حال انجام است و تاکنون نزدیك به ۶۸۳ ساعت از كل سه هزار و ۸۱۱ ساعت فیلم‌ جمع‌آوری‌شده، بازخوانی شده است.

مسئول كمیته جمع‌آوری ستاد كنگره سه هزار شهید استان سمنان با اشاره به اینكه بخش دیگری از فعالیت‌های این كمیته در بخش جمع‌آوری آثار حجمی شهدای استان سمنان است، گفت: تاکنون ۱۴۴ خانواده شهید آثار حجمی و ارزشمند شهدای خود را در اختیار كمیته جمع‌آوری ستاد كنگره شهدای استان سمنان قرار داده‌اند.

جواهری تعداد آثار حجمی جمع‌آوری‌شده از خانواده‌های شهدا را یک هزار و هشت قطعه عنوان كرد و گفت: این آثار پس از ثبت و صدور شناسنامه، دسته‌بندی‌شده و در مكان‌های خاصی نگهداری میشوند و نهایتاً پس از افتتاح پارك موزه دفاع مقدس استان سمنان، در آنجا نگهداری میشوند.

وی همچنین در خاتمه اظهار داشت: تعداد شهدای استان سمنان دو هزار و ۸۶۴ شهید است كه تاکنون آثار دو هزار و ۶۰۰ شهید جمع‌آوری و ثبت‌شده است.