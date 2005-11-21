به گزارش خبرگزاي مهر به نقل از پايگاه اينترنتي "چناي آن لاين"، اين منابع اعلام كردند كه ظاهراً دو طرف در خصوص موضع دولت در خصوص موضوع هسته اي ايران توافق كردند و بر اين باورند كه موضوع بايد در آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) رسيدگي شود و به شوراي امنيت ارجاع نشود.

كميته هماهنگي احزاب چپ- "دولت ائتلاف مترقي "UPA كه به رياست مانموهان سينگ نخست وزير و "پي چيدامباران" بعد از نشست در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه ديدگاهها در خصوص موضع هند در خصوص موضوع هسته اي ايران تغيير كرده است.

دولت به احزاب چپ اطلاع داده است كه تلاشهاي ديپلماتيك پيشرفت داشته است و ذكر شده است كه هدف دولت تضمين اين مسئله است كه موضوع در رسيدگي آژانس باقي بماند.

"عقب نشيني دولت هند از آنجا ناشي مي شود كه پس از نشست قبلي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و راي منفي هند به پرونده ايران سبب نارضايتي در ميان احزاب چپ هند شد تا جايي كه اين احزاب با اقدامات سازمان يافته و برگزاري تظاهرات و نشست هايي با شركت احزاب مخالف از دولت دهلي خواستند كه فورا موضع خود را در خصوص ايران شفاف نموده و با فاصله گيري از واشنگتن از دادن راي منفي به پرونده ايران خودداري نمايد."