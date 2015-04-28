به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نظری ظهر سه شنبه در نشست خبری شورای اسلامی شهر همدان با خبرنگاران به مناسبت روز شورای شهر در نهم اردیبهشت ماه، اظهار داشت: طرح جامع شورای شهر هر ۲۰ سال یکبار شکل می گیرد و یکی از شاخص های بازبینی این طرح جمعیت شهرها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت همدان به حدنصابی که بازنگری مجدد صورت گیرد نرسیده است، افزود: مغایرت هایی در طرح تفضیلی و در طرح جامع به چشم می خورد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: بازنگری طرح جامع شهر همدان علیرغم نرسیدن جمعیت همدان به حدنصاب بازنگری طرح جامع، با توجه به وجود مغایرت ها و به پایان رسیدن طرح تفصیلی در سال جاری، ضروری خواهد بود.

نظری به موضوع اظهارنظرهای برخی مدیران در حوزه مدیریت شهری اشاره و عنوان کرد: همواره از دلسوزی ها و راهکارها بهره می گیریم، اما به طور قطع به هیچ فردی اجازه دخالت در امور را نخواهیم داد.

وی با افزودن این نکته که مسئولان باید با هم تعامل و نه تقابل داشته باشند، ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر همدان با تدبیر و اقتدار مانع نفوذ افرادی که باقصد دخالت اظهارنظر می کنند، خواهند شد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان یکی از اهداف شورای اسلامی شهر را برنامه ریزی شهری دانست و بیان داشت: با توجه به سوابق کاری اعضای شورای شهر، این افراد هم از تخصص و هم تجربه بالای برخوردارند و شورای شهر همدان به سمت پویایی در حرکت و از روزمرگی به دور است.

نظری با بیان اینکه شهردار همدان دارای حکم از وزارت کشور است، افزود: این حکم به قوت خود باقی است و هنوز چهار سال از خدمت شهردار باقی مانده است.

وی همچنین به ایجاد رانت هایی در بحث تاکسیرانی اشاره و اذعان داشت: مطلع شده ایم که افرادی تاکسی را باقیمتی خریداری کرده و در عرض چند ساعت با قیمتی بیش از قیمت خریداری شده به فروش می رسانند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شورای شهر مکلف به نظارت در بخش تاکسیرانی است، ادامه داد: برای رفع تبعیض و اجرای عدالت در حوزه تاکسیرانی نباید نوسان قیمتی ایجاد شود.

نظری به رسیدگی دقیق در این حوزه اشاره کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلفات در این حوزه، به شورای شهر و بازرسی تاکسیرانی گزارش داده شود.

وی همچنین به موضوع آبرسانی فضای سبز اشاره کرد و افزود: اساس کار بر این است که آبیاری فضای سبز از آب شرب جدا باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه ممکن است در برخی محلات هنوز جداسازی آب فضای سبز از آب شرب رخ نداده باشد، ادامه داد: هدایت قنوات و بهره برداری از آنها برای آب فضای سبز صورت گرفته است.

عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه نیز با اشاره به بهره برداری از تقاطع غیر همسطح شهید قهاری تا ابتدای مهرماه امسال، گفت: پیش بینی شده که هزینه این پروژه با درنظر گرفتن تملک به ۵۲ میلیارد تومان برسد.

علی رحیمی فر ادامه داد: مطالعات جامع مورد تایید وزارت کشور تا سال ۱۴۰۴ همدان را نیازمند قطار شهری ندانسته است.

وی افزود: هم اکنون تمرکز به روی خطوط پرسرعت اتوبوس و BRT است که البته اگر طرح قطار شهری نیز توجیه اقتصادی، اجتماعی و فنی داشته باشد اجرایی خواهد شد.