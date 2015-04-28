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۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

یوسف نژاد با مهر مطرح کرد :

طرح استعدادیابی تیم های فوتسال در آبیک اجرا می شود

طرح استعدادیابی تیم های فوتسال در آبیک اجرا می شود

آبیک- رئیس کمیته فوتسال شهرستان آبیک گفت: طرح استعدادیابی تیم های فوتسال جوانان و نوجوانان شهرستان آبیک اجرا می شود.

محمد یوسف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم های فوتسال جوانان و نوجوانان شهرستان آبیک در مسابقات فصل ۹۴ استان قزوین شرکت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این مسابقات زیر نظر کمیته فوتسال استان برگزار می شود و نماینده هر شهرستان باید تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۴ به هیئت فوتبال استان معرفی شوند.

رئیس کمیته فوتسال شهرستان آبیک بیان کرد: جوانان و نوجوانان آبیکی می توانند برای شرکت در تست استعدادیابی تشکیل تیم های رده های سنی، سه شنبه ۸ ساعت ۱۹ در سالن پیامبر اعزم (ص) حضور پیدا کنند.

یوسف نژاد با بیان اینکه تیم های آبیکی همواره به عنوان تیم های مطرح استان شناخته می شوند تأکید کرد: آبیک بازیکنان مستعد بسیار خوبی دارد و در مسابقات رده های سنی استان در سال جاری با تمام قدرت مقابل حریفان ظاهر خواهیم شد.

کد مطلب 2564162

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