به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه‌شنبه در بازار ۹۵۸ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۷ هزار تومان، نیم سکه ۵۰۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۷۸۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۲۸ تومان، هر یورو را ۳۶۲۹ تومان، هر پوند را ۵۰۷۴ تومان و هر درهم امارات را ۹۱۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)