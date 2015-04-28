نیروی زمینی ارتش با تغییر دکترین آماده حضور در ميادين ‌نبرد‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار احمد وحیدی، رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد كل نیروهای مسلح با بیان اینكه در هشت سال دفاع مقدس ارتش هیچگاه خم به ابرو نیاورد، گفت: هیچ وقت از فرماندهان ارتش نشنیدیم که ابراز خستگی کنند و آنها در همه صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی حضور قوی داشتند.

وی در ‌جمع مدیران و کارکنان سازمان صنایع هوایی با برشمردن دستاوردهای عظیم حفظ ارتش به دستور امام راحل اظهار کرد: ‌ارتش‌ دائماً تحت بمباران‌های تبلیغاتی دشمنان بوده و آنان با ‌یک ایدئولوژی خاص‌ و ‌‌حمایت آمریکایی‌ها انحلال ارتش را بودند.

وی با بیان اینكه در آن زمان دشمنان اینگونه القا می‌كر‌دند که ‌‌تبدیل شدن ارتش به ارتش حزب‌اللهی و حافظ ‌ارزش‌های الهی و اسلامی بسیار خطرناك است، اظهار داشت: ‌ارتش باید مورد ارزیابی و تحسین قرار بگیرد چرا كه‌ یک سازمانی با آن بزرگی و پیچیدگی ‌که نظام شاهنشاهی درست کرده بود، چنین تحولی پیدا کرد و این واقعاً قابل تقدیس است.

سردار وحیدی با بیان اینكه ارتش در همان ابتدا با دستور حضرت امام خمینی(ره) وارد کارزار بزرگ‌‌ دفاع مقدس شد و قبل از آن هم در مناطقی چون کردستان و سیستان بلوچستان در خاموش كردن توطئه‌های دشمنان و ضدانقلاب نقش بسیار مهمی داشت، تصریح كرد: ‌دفاع مقدس بزرگترین جنگ ۱۰۰ سال اخیر است چرا كه در این دوران ‌جنگی با این مدت زمانی نداشتیم و جنگ جهانی اول چهار سال و جنگ جهانی دوم ۶ ‌سال طول کشید و غیر از جنگ ویتنام که آن هم بیشتر تبدیل به جنگی چریکی شده بود، هیچ جنگی نبوده که به شکل منظم هشت سال طول بکشد.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد كل نیروهای مسلح با بیان اینكه در این هشت سال ارتش جمهوری اسلامی ایران هیچگاه خم به ابرو نیاورد، ادامه داد: هیچ وقت از فرماندهان ارتش نشنیدیم که ابراز خستگی کنند، آنها در همه صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی حضور قوی داشتند و بعد از دفاع مقدس ‌‌هم بحمدالله با ابتکارات و خلاقیت‌های خوبی ‌توانستند ‌خودشان را به عنوان قدرت بلامنازع در منطقه مطرح كنند.‌

وی با بیان اینكه ‌نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز توانسته در اقیانوس هند، شرق آسیا و دریایی مدیترانه ‌حضور مستمر پیدا کند و دستاوردهای بی‌نظیری داشته باشد، اضافه كرد: ‌در گذشته نیروی دریایی ارتش محدود ‌به همین حوزه خلیج فارس بود، اما‌ برادران ارتشی در‌ نیروی دریایی با تغییرات مناسب توانستند در عرصه حضور در آب های آزاد بسیار راهبردی عمل كنند.

رئیس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ستاد كل نیروهای مسلح در ادامه با بیان اینكه ‌نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز با تغییر دکترین دفاعی آماده حضور در تمامی میادین ‌نبرد‌ است، تاكید كرد: ‌همه ارتش‌های منطقه دکترین وابسته دارند و اساساً توان تعریف یک دکترین مستقل را ندارند و برایشان تبیین دكترین دفاعی مستقل برگرفته از توان ملی و انقلابی در ایران قابل تصور نیست.

وی با بیان اینكه نیروی هوایی ارتش و سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع با ترکیب هماهنگ امروز به چنان توانمندی دست پیدا کرده‌اند که توانایی ساخت انواع هواپیماهای جنگی را دارند، افزود: ‌‌امروز ‌دستاوردهای بزرگی را در صنایع هوایی شاهد هستیم كه اینها همه قابل تمجید است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه بعد از عدم تحویل ‌سامانه اس ۳۰۰ از طرف روس‌ها به ایران، متخصصان پدافند هوایی ارتش ‌تصمیم به ساخت این سامانه گرفتند، اظهار داشت: این سامانه ‌دارای ‌سیستم بسیارپیچیده، بزرگ و پیشرفته است، اما متخصصان در حوزه صنعت دفاعی و ارتش كشورمان موفق به تولید و دستیابی به چنین محصولی شده‌اند و چنین توانمندی‌هایی در بخش دفاع امروز متبلور است.