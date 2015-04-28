به گزارش خبرنگار مهر، تيم ملي كوراش بانوان كشورمان در رقابتهاي قهرماني آسيا 2015 لبنان، ركوردي جديد به نام خود ثبت كرده و موفق شد براي اولين بار عنوان نايب قهرماني اين پيكارها را به نام خود ثبت كند.

براين اساس، بانوان تصميم گرفتند اين موفقيت و شادي خود را با اهداي كاپ ها و مدال خود به مقام معظم رهبري تقديم كرده و بار ديگر اعلام دارند حجاب ممانعتي براي موفقيت بانوي ايراني مسلمان در مجامع بين المللي نيست.

لیلا چغلوند و دنیا آقایی با كسب مدال طلا، طاهره آذرپیوند ، زهرا نادری ، سحر چغلوند و فاطمه برمکی با سه گردن آويز نقره و تکتم بیدل با یک نشان برنز افتخارآفرينان كوراش ايران در رقابتهاي آسيايي لبنان بودند.

سليمي: اميدواريم این هدیه مورد قبول قرار گیرد

بعد از اهداء جام نایب قهرمانی آسیا کوراش به مقام معظم رهبری سرمربي این تیم گفت: بانوان مسلمان و محجبه ايران در رقابتهاي آسيايي لبنان بار ديگر اثبات كردند كه حجاب مانعي براي درخشش در مجامع بين المللي نيست.

راضيه سليمي ادامه داد: رقابتهاي قهرماني آسيا كوراش در سطح بالا و با حضور قدرتهاي اين رشته ورزشي در آسيا برگزار شد و تيم بانوان كشورمان موفق شد براي اولين بار در سكوي نايب قهرماني جاي گيرد.

وي خاطرنشان كرد: كسب دو مدال طلا، سه نقره و يك برنز و كاپ نايب قهرماني در آسيا هرچند براي ما با ارزش است اما تحفه اي ناچيز براي رهبر معظم انقلاب است. با اين وجود مي خواهيم اين موفقيت‌مان را تقديم رهبر كنيم و اميدواريم ايشان از ما پذيرا باشند.

سرمربي تيم ملي كوراش تاكيد كرد: در راستاي فرمايشات رهبر معظم انقلاب و اهميت حضور بانوان باحجاب ورزشكاران در ميادين ورزشي، ما نيز بار ديگر ثابت كرديم كه حجاب يك بانوي مسلمان نمي تواند مانعي براي موفقيت هاي وي باشد و مي تواند با قدرت هاي بزرگ مقابله كند.

سليمي در پایان گفت: تمرينات خوبي را پشت سر گذاشتيم قبل از اعزام دو مرحله اردوي آماده سازي برگزار شد كه بچه ها به اوج آمادگي رسيدند البته بيش از اين هم مي توانستيم مدال طلا بگيريم اما دخل و تصرفاتي در تصميم گيري داوران بود كه علاقه اي نداشتند جمهوري اسلامي ايران قهرمان بانوان آسيا باشد.